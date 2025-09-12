SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Jefe económico de Jara le pone cifra al costo del ingreso vital, expresa reparos a informe del Central y responde a David Bravo

“Echarles la culpa a las 40 horas, cuando lo único que se ha reducido es en una hora la jornada laboral, me parece muy exagerado”, dijo Luis Eduardo Escobar.

David NogalesPor 
David Nogales
31.07.2025 Luis Eduardo Escobar Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

El Informe de Política Monetaria (IPom) del Banco Central sigue generando controversia, particularmente la advertencia que hizo en torno al negativo impacto del aumento del salario mínimo y las 40 horas a la semana en el mercado laboral.

El que entró ahora en la discusión fue Luis Eduardo Escobar, el asesor económico de la candidatura de Jeannete Jara.

Aunque no cuestiona la seriedad del estudio del instituto emisor, el economista reparó en que se debe discutir si los datos administrativos son los únicos que se pueden usar para medir lo que está pasando en el mercado laboral.

Y en ese punto dijo que las contribuciones al seguro de desempleo y aquellas que son de pensiones no explican la totalidad del empleo formal.

Qué dijo jefe económico de Jara, Luis Eduardo Escobar, por ingreso vital $ 750 mil Pablo Vásquez R.

Con todo, Escobar dijo que las consecuencias de esas medidas no son una crisis ni tampoco “un problema gravísimo de desempleo” y manifestó su discrepancia con el diagnóstico del economista David Bravo sobre el mercado laboral.

“Creo que David Bravo ha exagerado en ese aspecto. Yo no diría de ninguna manera que hay una crisis laboral”, afirmó en conversación con CNN Chile.

El alza del desempleo

Escobar afirmó que la tasa de desocupación viene subiendo de manera sistemática en los últimos 12 años y que existe más bien un problema estructural

“Echarles la culpa a las 40 horas, cuando lo único que se ha reducido es en una hora la jornada laboral, me parece muy exagerado”, argumentó.

El economista respaldó el aumento que ha venido experimentando el salario mínimo en los últimos años (a una tasa mayor a la del IPC) toda vez que “le ha cambiado las condiciones de vida a la gente. Hay un montón de gente que vive mejor”.

Qué dijo jefe económico de Jara, Luis Eduardo Escobar, por ingreso vital $ 750 mil Pablo Vásquez R.

Y sobre este punto explicó que esto no ha generado más desempleo, pero sí ha afectado la creación de puestos de trabajo.

Consultado específicamente sobre si la agenda laboral que ha llevado adelante el gobierno de Gabriel Boric, en el que tuvo una participación importante Jeannette Jara en su rol de ministra del Trabajo, Escobar recordó que el Banco Central cuantificó en 1,5% el impacto en la creación de empleos.

“Es marginal, estamos hablando del 1,5%”, aseveró.

En tal caso, justificó las medidas del gobierno.

“Hay que pesar los beneficios de las condiciones de vida de la gente que hoy día está ganando el salario mínimo aumentado respecto de las condiciones de vida anteriores. Y así y todo las familias no alcanzan a llegar (a fin de mes). Más de la mitad de las familias en Chile ganan menos de $ 620 mil mensuales y no alcanzan a llegar. El 92% de las familias no alcanzan a pagar las cuentas a fin de mes”, comentó.

¿Cuánto costará el ingreso vital de $ 750.000?

Luis Eduardo Escobar también abordó una de las promesas de campaña más populares de Jeannete Jara: el ingreso vital de $ 750 mil al mes.

Eso se mantiene, dijo el experto, explicando que a esa cifra se llegará con el aumento progresivo del salario mínimo más dos subsidios.

Y aquí hay novedades ya que el experto de Jara cuantificó el costo para el fisco de los aportes que permitirán llegar a esos $ 750 mil mensuales.

“Nosotros hemos estimado que eso nos cuesta una décima de un punto del PIB. En base a los estudios que tenemos, que están disponibles por lo demás, de las transferencias realizadas por el gobierno durante este periodo a las empresas más pequeñas justamente para subsidiar la diferencia del salario mínimo”, afirmó.

Escobar dijo que esos US$ 300 millones (equivalente a una décima de un punto del PIB) son sostenibles en el tiempo. “Nosotros no vemos mayores problemas porque nosotros tenemos unas propuestas de reasignación de gastos que nos van a permitir sacar gastos de algunos lugares para poder destinarlo a cosas como esta”, dijo.

Escobar también descartó que esta iniciativa genere una presión relevante sobre la salud de las finanzas públicas, advirtiendo que si bien el nivel de la deuda ha aumentado a cerca de un 42% del PIB, esto no se trata de una crisis.

Lee también:

Más sobre:Luis Eduardo EscobarDesempleoMercado laboralJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

Alejandro Subelman dejará de ser el CEO de Banco Ripley y en su reemplazo llega alguien directo desde Banco Falabella

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

4.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

5.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas
Chile

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”
Negocios

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

Alejandro Subelman dejará de ser el CEO de Banco Ripley y en su reemplazo llega alguien directo desde Banco Falabella

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla
El Deportivo

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla

Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté