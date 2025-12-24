SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

    El actual presidente del Consejo Minero dijo sentirse "muy contento" donde está actualmente y advirtió al mismo tiempo sería de "pésimo gusto" promover su candidatura, sobre todo porque la estatal es parte del gremio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. MARIO TELLEZ

    Codelco está en un momento único. Claro porque los precios del cobre están en niveles históricos -con todo lo que eso implica para su balance y los excedentes que entrega al Estado- y además porque está ad portas de ingresar al negocio del litio, tras la toma de razón de Contraloría al acuerdo de la estatal con SQM para explotar ese recurso en el Salar de Atacama.

    En esa línea, el mundo minero empieza a debatir nombres para ver quién dirigirá los destinos del mayor productor de cobre de las últimas décadas, un cargo que Máximo Pacheco ostenta hasta mayo del 2026.

    Hace un par de días, la agencia Bloomberg publicó un artículo en el que planteaba nombres como el de los exministros Juan Carlos Jobet y Alfredo Moreno, el expresidente ejecutivo de la estatal, Thomas Keller y el actual presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

    Qué dijo Joaquín Villarino sobre ir a Codelco

    Y fue precisamente este último quien abordó directamente esa posibilidad. Aunque advirtió de antemano que se trata de un puesto de exclusiva confianza del presidente de la República, Villarino no escondió su satisfacción por aparecer entre los potenciales candidatos.

    “Sí, no cabe ninguna duda que es halagador”, dijo el dirigente gremial en conversación con T13 Radio.

    Villarino recordó que la presidencia de la estatal se cambia recién en mayo, planteando que quizá José Antonio Kast está resolviendo antes otros cargos del futuro gobierno.

    “Y por otro lado, me parece de pésimo gusto, sobre todo siendo Codelco parte del Consejo Minero, que yo anduviera promoviendo mi nombre o insinuando que estoy (disponible). Estoy muy bien donde estoy, lo paso muy bien donde estoy”, afirmó.

    Directorio de Codelco

    El directorio de Codelco está liderado por Máximo Pacheco con el cargo de presidente y cuyo periodo culmina el 25 de mayo de 2026.

    La mesa está compuesta por los directores Alfredo Moreno (14 de mayo de 2025 a 13 de mayo de 2029), Josefina Montenegro (12 de mayo de 2022 a 22 de mayo de 2026), Alejandra Wood (23 de mayo de 2022 a 22 de mayo de 2026), Nelson Cáceres (23 de mayo de 2022 a 22 de mayo de 2026), Tamara Agnic (14 de mayo de 2025 a 13 de mayo de 2029), Eduardo Bitran (30 de marzo de 2023 a 10 de mayo de 2027), Ricardo Álvarez (11 de mayo de 2023 a 10 de mayo de 2027) y Ricardo Calderón (23 de abril de 2025 a 22 de abril de 2029).

    Qué dijo Joaquín Villarino sobre ir a Codelco. En la imagen, Máximo Pacheco. MARIO TELLEZ

    Hay que recordar que tres directores son designados directamente por el presidente de la República, a los que se suman dos representantes de los trabajadores y otros cuatro los nombra el mismo mandatario a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.

    La Presidencia de la República designa, de entre los nueve directores, al presidente del directorio. A su vez, el directorio nombra al presidente ejecutivo, a quien le delega las facultades necesarias para el ejercicio de su cargo. Su función es ejecutar los acuerdos del directorio y supervisar todas las actividades productivas, administrativas y financieras de Codelco.

    Lee también:

    Más sobre:CodelcoJoaquín VillarinoCobreLitioEjecutivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal
    Chile

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonario cambio contable y prepara acciones judiciales
    Negocios

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonario cambio contable y prepara acciones judiciales

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    ¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Concepción entrega una lista de nueve jugadores que no seguirán en su retorno a Primera

    Nuevo golpe al LIV Golf de Joaquín Niemann: Brooks Koepka anuncia su salida del circuito y el PGA Tour le abre las puertas

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?
    Cultura y entretención

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años