¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

Codelco está en un momento único. Claro porque los precios del cobre están en niveles históricos -con todo lo que eso implica para su balance y los excedentes que entrega al Estado- y además porque está ad portas de ingresar al negocio del litio, tras la toma de razón de Contraloría al acuerdo de la estatal con SQM para explotar ese recurso en el Salar de Atacama.

En esa línea, el mundo minero empieza a debatir nombres para ver quién dirigirá los destinos del mayor productor de cobre de las últimas décadas, un cargo que Máximo Pacheco ostenta hasta mayo del 2026.

Hace un par de días, la agencia Bloomberg publicó un artículo en el que planteaba nombres como el de los exministros Juan Carlos Jobet y Alfredo Moreno, el expresidente ejecutivo de la estatal, Thomas Keller y el actual presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

Qué dijo Joaquín Villarino sobre ir a Codelco

Y fue precisamente este último quien abordó directamente esa posibilidad. Aunque advirtió de antemano que se trata de un puesto de exclusiva confianza del presidente de la República, Villarino no escondió su satisfacción por aparecer entre los potenciales candidatos.

“Sí, no cabe ninguna duda que es halagador”, dijo el dirigente gremial en conversación con T13 Radio.

Villarino recordó que la presidencia de la estatal se cambia recién en mayo, planteando que quizá José Antonio Kast está resolviendo antes otros cargos del futuro gobierno.

“Y por otro lado, me parece de pésimo gusto, sobre todo siendo Codelco parte del Consejo Minero, que yo anduviera promoviendo mi nombre o insinuando que estoy (disponible). Estoy muy bien donde estoy, lo paso muy bien donde estoy”, afirmó.

Directorio de Codelco

El directorio de Codelco está liderado por Máximo Pacheco con el cargo de presidente y cuyo periodo culmina el 25 de mayo de 2026.

La mesa está compuesta por los directores Alfredo Moreno (14 de mayo de 2025 a 13 de mayo de 2029), Josefina Montenegro (12 de mayo de 2022 a 22 de mayo de 2026), Alejandra Wood (23 de mayo de 2022 a 22 de mayo de 2026), Nelson Cáceres (23 de mayo de 2022 a 22 de mayo de 2026), Tamara Agnic (14 de mayo de 2025 a 13 de mayo de 2029), Eduardo Bitran (30 de marzo de 2023 a 10 de mayo de 2027), Ricardo Álvarez (11 de mayo de 2023 a 10 de mayo de 2027) y Ricardo Calderón (23 de abril de 2025 a 22 de abril de 2029).

Qué dijo Joaquín Villarino sobre ir a Codelco. En la imagen, Máximo Pacheco. MARIO TELLEZ

Hay que recordar que tres directores son designados directamente por el presidente de la República, a los que se suman dos representantes de los trabajadores y otros cuatro los nombra el mismo mandatario a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.

La Presidencia de la República designa, de entre los nueve directores, al presidente del directorio. A su vez, el directorio nombra al presidente ejecutivo, a quien le delega las facultades necesarias para el ejercicio de su cargo. Su función es ejecutar los acuerdos del directorio y supervisar todas las actividades productivas, administrativas y financieras de Codelco.