José Antonio Kast llamó al gobierno a no aplicar criterio de cuoteo en la designación de consejero del Banco Central

El candidato presidencial José Antonio Kast salió al paso del nombramiento de un nuevo consejero para el Banco Central que tendrá que hacer el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esto en reemplazo de Stephany Griffith-Jones, nombre que fue propuesto en la administración del segundo gobierno de Sebastián Piñera y como propuesta de la actual administración, según reveló el mandatario Boric en su momento.

Ante la consulta sobre el perfil político del nombramiento que debería hacer el Ejecutivo para el nuevo consejero del Banco Central, Kast estimó que no debería seguir esa reflexión.

“Yo creo que es tiempo de superar esas lógicas, donde todo es por cuoteo (...) Si quieren llevar esa lógica (de cuoteo) a otra institución (el Banco Central) que es destacada, respetable, van a empezar a horadar la credibilidad del sistema”, dijo el candidato presidencial José Antonio Kast en un punto de prensa.

Ante este contexto, el candidato que lidera las preferencias para ganar la elección presidencial interpeló al mandatario. "Ojalá el presidente en esto sea lo suficientemente prudente (...) ojalá que en esto el Presidente mire a Chile, no el interés de un grupo o de otro grupo", comentó.

“No es necesariamente que lo tenga que resolver él. A lo mejor puede convocar a personas entendidas en la materia y resolverlo mirando a Chile. Lo único que yo le pediría es que no mire el interés político particular, porque es una institución muy necesaria, muy importante para lo que viene”, añadió.

En su respuesta, Kast también aprovechó la instancia para arremeter contra el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel: "Nosotros tuvimos alguien que estuvo a cargo, el Banco Central, y que fue técnico, prudente y razonable, hasta que lo nombraron ministro. No caigamos en esa lógica".