“Un buen gabinete para mejorar la gestión pública”: el respaldo de José de Gregorio al equipo ministerial de Kast

Qué dijo José de Gregorio sobre el gabinete de Kast

El decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad, José de Gregorio, entregó una evaluación positiva del gabinete anunciado por el presidente electo José Antonio Kast, destacando su composición y potencial de gestión.

“ Me parece un muy buen gabinete; hace mucho tiempo que no se veía un conjunto de ministros tan equilibrado y con tanto potencial ”, señaló De Gregorio, aludiendo a la combinación de trayectorias que, a su juicio, caracteriza al equipo.

En esa línea, el extriministro de Economía, Minería y Energía subrayó que el grupo integra “la experiencia política de quienes fueron ministros o parlamentarios, la calidad académica de quienes trabajaron en universidades y think tanks, y excelentes profesionales del sector privado con experiencia en gestión y generación de valor ”.

El ex presidente del Banco Central vinculó esa diversidad de perfiles con los desafíos de la administración pública.

“Es un buen gabinete para mejorar la gestión pública , que, a mi juicio, es uno de los mayores impedimentos para el crecimiento del país”, afirmó.

Agregó que, aun cuando “puede haber excepciones”, en términos generales “es un muy buen equipo” y valoró que “en varios casos, se observe una despartidización de los cargos privilegiando la excelencia ”.

En el ámbito de políticas públicas, mencionó el trabajo previo con el biministro de Economía y Minería. Daniel Mas.

“Asimismo, con el biministro Daniel Mas, quien preside la plataforma Déficit Cero, hicimos un trabajo colaborativo que concluyó con un conjunto de propuestas en el ámbito de los negocios y las finanzas para mejorar el acceso a la vivienda y la reactivación inmobiliaria, que esperamos que este gobierno considere”, sostuvo.

De Gregorio también se refirió a la presencia de exalumnos de la FEN en el gabinete. “Muy contento de que dos ministros, Jorge Quiroz y Tomás Rau, sean exalumnos de nuestra Facultad”, indicó.