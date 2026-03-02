SUSCRÍBETE
    JPMorgan pone paños fríos al Imacec de enero y mantiene sus proyecciones para 2026 por índices de confianza

    La institución financiera, no obstante, corrigió a la baja su previsión para el desempeño del PIB en el primer trimestre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Las proyecciones de JPMorgan para Chile Seth Wenig

    La economía chilena comenzó el año con el pie izquierdo. Según informó esta mañana el Banco Central, el Imacec registró una contracción de 0,1% en enero, lo que representa su peor desempeño mensual desde junio de 2024 y el arranque de año más débil desde 2021.

    Ante este escenario, el banco de inversión JPMorgan actualizó sus perspectivas para el país. En un reciente informe, la entidad estadounidense ajustó su estimación de crecimiento para el PIB del primer trimestre, situándola en un 3,0%, frente al 3,5% proyectado anteriormente.

    El factor climático: Incendios golpean al Biobío y Ñuble

    La institución financiera atribuyó gran parte de esta debilidad al impacto de los incendios forestales que azotaron la zona centro-sur a mediados de enero. Según el reporte, las actividades agrícolas y forestales “soportaron la mayor parte de la debilidad, en coincidencia con devastadores incendios forestales que afectaron la zona centro del país”.

    El análisis detalla la magnitud del desastre:

    • Superficie afectada: Más de 45.000 hectáreas consumidas por el fuego hacia fines de mes.
    • Impacto social: Más de 50.000 personas desplazadas.
    • Daño productivo: Destrucción de infraestructura crítica y plantaciones forestales, con efectos colaterales que también golpearon a la industria manufacturera.

    Optimismo para el cierre de 2026

    Pese al bache de enero, JPMorgan decidió mantener su pronóstico de expansión del 2,7% para el cierre del ejercicio 2026. El banco calificó los resultados de enero como un “desempeño mediocre” derivado de interrupciones externas, calificándolos como “choques que deberían ser transitorios” que se revertirían en los meses venideros.

    “A pesar de este revés a corto plazo, mantenemos una visión constructiva respaldada por el repunte en el sentimiento prospectivo capturado tanto en los índices de confianza empresarial como en las encuestas a los consumidores”, concluyó la entidad, apostando por una recuperación basada en la mejora de las expectativas locales.

