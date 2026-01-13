La advertencia de Jamie Dimon, el jefe de JPMorgan, sobre el posible efecto de la investigación penal contra Jerome Powell

La controversia en torno a la investigación penal contra Jerome Powell está lejos de terminar. Ahora, el presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, defendió la institucionalidad de la Reserva Federal y advirtió que “cualquier cosa que socave” la independencia de la Fed “no es una buena idea”.

Tras la entrega de los resultados del cuarto trimestre de JPMorgan, Dimon señaló que la interferencia política en la política monetaria provocaría un alza de la inflación y de las tasas de interés, exactamente lo opuesto que busca Donald Trump.

El ejecutivo de 69 años, u8no de los ejecutivos más influyentes de Wall Street, respaldó a Powell y a la Fed frente a presiones políticas durante meses, tanto en público como en privado ante el presidente.

No obstante, aclaró que el banco central no es infalible, recuerda The Wall Street Journal.

Qué dijo Jamie Dimon de JPMorgan sobre Powell y la Fed

“Quiero decir que no estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho la Fed”, afirmó, aunque agregó que tiene “un enorme respeto por Jay Powell como persona”.

Dimon también subrayó que una pérdida de confianza en la independencia del banco central dañaría las perspectivas económicas de Estados Unidos y la estabilidad global, una visión compartida por otros líderes financieros.

El director ejecutivo del Bank of New York Mellon, Robin Vince, también dijo que la presión de la administración Trump sobre la Fed era contraproducente y que la independencia del banco central era fundamental para el mercado de bonos.

A este respaldo se sumó el de los expresidentes de la Fed y la declaración conjunta de jefes de bancos centrales, que afirmó que “la independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica”.