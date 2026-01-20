Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario.

El Ahorro Previsional Voluntario (APV) es una herramienta importante para quienes buscan complementar su jubilación obligatoria.

Este mecanismo permite a los trabajadores aumentar su pensión futura de forma flexible y con importantes incentivos tributarios del Estado. Es necesario aclara que aunque el ahorro puede retirarse total o parcialmente antes de pensionarse, dicha acción trae consigo la pérdida de los beneficios asociados.

Para entender como mejor usarlo y dar mayor estabilidad al futuro económico de las personas, los asesores previsionales Felipe Gormaz y María Eugenia Jiménez entregan sus recomendaciones sobre el APV. Según explican los expertos, la planificación personal es hoy una urgencia para lograr obtener una pensión con montos cercanos a los ingresos.

Felipe Gormaz, vocero de Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) es enfático en definir la relevancia de este instrumento: “El APV es la herramienta más simple y poderosa que tiene una persona para mejorar su pensión futura”, dice, explicando que “las cotizaciones obligatorias cubren solo el mínimo legal, mientras el APV permite construir una pensión acorde al nivel de vida que la persona espera mantener.”

Cómo aprovechar el Ahorro Previsional Voluntario RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Por otra parte, María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest, advierte sobre la realidad de depender exclusivamente del sistema formal: “La pensión financiada solo de ahorros obligatorios será insuficiente para obtener un monto cercano al promedio de su ingreso.”

La experta agrega que “realizar ahorro por sobre lo que se obliga es una ventaja para financiar una mayor pensión”, especialmente considerando las lagunas previsionales y la mayor expectativa de vida.

El régimen

Una de las principales dudas a la hora de hacer un APV es: ¿Qué régimen elegir? Las recomendaciones sobre la letra A y B. Para Jiménez, la distinción está en el nivel de ingresos: “Para sueldos que están hasta el tramo de impuesto del 13,5% ($3,5 millones y menor) está pensada la letra A”, explica.

Además, la asesora detalla que en esta modalidad el beneficio es una bonificación fiscal donde el Estado aporta el “15% equivalente al ahorro realizado en el año calendario, con tope de 6 UTM”. Respecto a la bonificación, agrega que este beneficio solo es válido al momento de pensionarse

En cambio, Gormaz recomienda la letra B para quienes tienen rentas más altas debido a su impacto tributario inmediato. “La letra B es especialmente atractiva para trabajadores de ingresos medios-altos y altos, que pagan impuestos en tramos relevantes”, afirma.

Según el asesor, la ventaja radica en que “los aportes se descuentan de la renta imponible, por lo que el beneficio se recibe hoy en forma de menor impuesto a pagar”, lo que en la práctica significa que “el Estado te devuelve parte de tus ahorros antes incluso de jubilar”.

Cómo aprovechar el Ahorro Previsional Voluntario PATRICIO FUENTES Y.

Para quienes tengan un sueldo ascendente, María Eugenia Jiménez propone un plan mixto: “Lo que sugiero es que mientras su sueldo sea bajo realice APV-A, y cuando su sueldo se incremente, retire su APV-A y lo ahorre como APV-B”.

Los errores que se deben evitar

A pesar de las ventajas, muchos trabajadores cometen errores al gestionar su ahorro. Gormaz advierte que “la peor decisión es tomar una buena herramienta y usarla mal” y menciona que algunos errores comunes son “elegir la letra A o B sin mirar el tramo de impuestos”, o “no revisar las comisiones y los costos asociados” que pueden “comerse” la rentabilidad y no pedir ayuda profesional.

En esa misma línea, la profesional Jiménez advierte sobre la contratación de productos paquetizados innecesarios, señalando como error frecuente “elegir un Plan APV con Seguro de Vida”, ya que “la mayoría de los planes APV con seguros de vida encarecen el Plan y ahorran menos”. La experta concluye diciendo: “El objetivo de ahorrar es mejorar la pensión, no obtener un seguro de vida”.