Las dos proyecciones económicas de Mario Marcel para el próximo año

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó una vez más la coyuntura de la economía chilena e hizo dos proyecciones para 2026, en el primer año de gobierno de José Antonio Kast.

En su análisis sobre la actividad, el también expresidente del Banco Central afirmó que la economía está creciendo en un ritmo en torno al 3% anual y que la minería ha sido uno de los sectores que ha frenado el dinamismo.

“La minería nos ha tirado un poquito para abajo porque entre el accidente de El Teniente y un par de explotaciones grandes que han bajado su producción, ha generado una cifra negativa para la minería, pero para el resto de la economía, que es lo que más importa en términos de generación de empleo, de dinámica, de actividad, Chile en este momento está creciendo al 3%” , afirmó.

En conversación con T13 Radio, Marcel destacó los esfuerzos del gobierno de Gabriel Boric por estabilizar la economía luego que la inflación superara los dos dígitos y el PIB creciera más de 11% en medio de las ayudas del Estado por la pandemia y los retiros de fondos de las AFP.

Las proyecciones de Marcel para la economía JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“La economía se reequilibró, se normalizó, para eso hubo que trabajar mucho en el 2022, 2023, y ya el 2024 ya vimos ahí un cierto punto de inflexión en que ya se fue dejando atrás todos esos desequilibrios anteriores y la economía ya empezó a crecer con su propia fuerza, con sus propios pies”, aseguró.

En esa línea, el economista abordó la situación de la economía de esa época, a propósito de los cuestionamientos a quienes contribuyeron a provocar esos desequilibrios y que luego se convirtieron en gobierno con Gabriel Boric.

Marcel evitó personalizar responsabilidades y lo explicó así:

“La economía chilena desde el 2019 en adelante no tuvo dos shocks, sino que tuvo tres. Tuvo el shock del estallido social, tuvo el shock del COVID-19 y tuvo un shock populista. Y eso en el 2021 en particular, todo el sistema político fue parte de ese shock populista. Porque tenemos que acordarnos que los retiros de fondos de pensiones fueron aprobados con grandes mayorías”, explicó.

Las proyecciones de Marcel para 2026

Marcel, quien anunció su renuncia al cargo en agosto pasado por motivos personales, anticipó que la economía chilena crecerá en torno a 3% el próximo año y que la inflación en doce meses estará en algunos periodos incluso por debajo de la meta del Banco Central.