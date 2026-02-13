Los detalles del proyecto de Codelco para obtener información del segundo salar con más litio del mundo: Maricunga

La estatal Codelco ingresó el miércoles al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un nuevo proyecto que busca obtener información técnica y ambiental sobre el salar de Maricunga a través de estudios hidrogeológicos.

La minera -que este jueves consignó el hito de actualización del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) para operar en Maricunga, salar ubicado en la Región de Atacama- eligió en mayo de 2025 a Rio Tinto para desarrollar un proyecto de litio en el segundo salar con las más altas concentraciones de litio del mundo.

La iniciativa, que recibe el nombre “continuidad de exploración de litio y pruebas de reinyección de salmuera en Salar de Maricunga” de Codelco plantea una inversión de US$50 millones.

La estatal proyecta iniciar su operación, en base a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ingresada, durante el segundo trimestre de 2027, habilitando una primera plataforma de perforación y la instalación de equipo de sondaje. También, el proyecto contempla realizar pruebas de bombeo y reinyección de salmuera. La fase de cierre está contemplada para la primera mitad de 2029.

El plan de Codelco también es analizar el litio y otros minerales que puedan existir en las salmueras. Con los resultados de los estudios se podrá caracterizar el comportamiento de los recursos hidrogeológicos y ambientales del salar.

Planes para Maricunga

Según ha informado la empresa anteriormente respecto del proyecto que pretende realizar en el salar, estima en la primera fase del proyecto, desde 2030, una producción de entre 15 mil a 20 mil toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE) con técnica de evaporación. Mientras que a partir de 2033, que sería la segunda fase, una producción de 55 mil toneladas de LCE con tecnologías de extracción directa.

A mediados de 2024, Pulso reveló que la iniciativa entre Codelco y Rio Tinto, bautizada como el Proyecto Paloma, alcanza una inversión total de US$2.300 millones. Al menos eso difundió en ese entonces en un documento confidencial. Para la primera etapa del proyecto, se invertirían US$1.200 millones, y para la segunda parte US$1.100 millones.

El salar de Maricunga cuenta con una superficie de 14 mil hectáreas, 8 millones de toneladas de carbonato de litio y una concentración de litio de más de 1.100 mg/L, según informó Codelco a los interesados aquella vez. La estatal tiene concesiones mineras que representan hasta el 65% para explotar el salar. Codelco ya tenía concesiones y adquirió mayor proporción en 2024 tras adquirir Lithium Power International (LPI).

Eso sí, el desarrollo de la iniciativa en el salar tiene condiciones. Este jueves el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, dijo que “hay algunas condiciones que se deben cumplir para que esta asociación se formalice. La más importante de ella es que tenemos que recibir la aprobación de las autoridades de libre competencia de los mercados donde se va a vender este litio, y hemos obtenido ya la autorización de varios países. Tenemos todavía pendiente la aprobación de la autoridad regulatoria de libre competencia de China”.

Además, Pacheco dijo sobre el proyecto ingresado el miércoles que están “trabajando. Tenemos una organización desplegada en el territorio. Tenemos los equipos técnicos y de ingeniería trabajando, los equipos de exploración trabajando y obviamente tenemos todo el trabajo comunitario y con las autoridades que se está realizando para poder concretar este proyecto en los próximos meses”.

Codelco ya ha ingresado al Seia otros proyectos para explorar el salar en el pasado. Exactamente dos: “Exploración Salar de Maricunga” en 2022 y “Pruebas de Bombeo y Habilitación de Pozos para Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Maricunga” en 2012. Ambos proyectos suman una inversión de casi US$16 millones.