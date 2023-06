Los precios del petróleo suben debido a plan saudí de intensificar los recortes de producción a partir de julio

Los precios del petróleo subían más de un dólar por barril el lunes, después de que el principal exportador de crudo del mundo, Arabia Saudita, se comprometió a recortar la producción en 1 millón de barriles diarios (bpd) más a partir de julio para contrarrestar los factores macroeconómicos adversos que han deprimido a los mercados.

Los futuros del crudo Brent subían US$ 1,37, o un 1,8%, a US$ 77,50 el barril, tras tocar un máximo de sesión de US$ 78,73. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía US$ 1,39, o un 1,9%, a US$ 73,13, tras tocar un máximo intradiario de US$ 75,06.

Ambos contratos ampliaron sus ganancias de más de un 2% el viernes, después de que el Ministerio de Energía saudí dijo que la producción del reino caería a 9 millones de bpd en julio desde los 10 millones de bpd de mayo. El recorte es el mayor de Arabia Saudita en años.

El recorte voluntario se suma a un acuerdo más amplio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, para limitar la oferta hasta 2024, en un intento del grupo de productores OPEP+ por impulsar los bajos precios del crudo.

La OPEP+ bombea alrededor del 40% del crudo mundial y ha recortado su objetivo de producción en un total de 3,66 millones de bpd, lo que equivale al 3,6% de la demanda mundial.

“Arabia Saudita sigue más interesada que la mayoría de los demás miembros en asegurar unos precios del petróleo por encima de US$ 80 por barril, lo que es esencial para equilibrar su propio presupuesto fiscal del año”, declaró Suvro Sarkar, jefe del equipo del sector energético de DBS Bank.

En tanto, la consultora Rystad Energy dijo que es probable que el recorte adicional saudí agrave el déficit del mercado hasta más de 3 millones de bpd en julio, lo que podría impulsar los precios al alza en las próximas semanas.

Los analistas de Goldman Sachs dijeron que la reunión era “moderadamente alcista” para los mercados del petróleo y que podría impulsar los precios del Brent de diciembre de 2023 entre US$1 y US$6 el barril, dependiendo de cuánto tiempo mantenga Arabia Saudita la producción en 9 millones de bpd durante los próximos seis meses.