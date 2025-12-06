Matías Spagui, Mercado Pago: “Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a competir más de frente con la banca tradicional”

Matías Spagui, de Mercado Pago: “Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a entrar a competir más de frente con la banca tradicional”

Mercado Pago, el brazo financiero de la multinacional de origen argentino Mercado Libre, un gigante que vale en Bolsa más de US$ 100 mil millones, avanza a pasos agigantados en Chile.

El director senior de la compañía en Chile, Matías Spagui, cuenta los hitos que marcaron el año. Entre ellos, el fuerte crecimiento que han registrado sus tarjetas de prepago junto el producto “Haz crecer tu dinero”. “Creo que no existe ningún producto financiero en Chile que haya crecido a las tasas que estamos creciendo”, afirma.

Pero también aborda las ambiciosas metas que tienen de cara a 2026. Entre ellas, anuncia que probablemente a mediados del próximo año, esperan lanzar una tarjeta de crédito, convirtiendo a Chile en el cuarto mercado en el que la estrenan, tras Brasil, México y Argentina.

Pero hay mucho más. Si bien asegura que hoy ofrecen a 1,4 millones de personas la opción de pagar en cuotas sin tarjeta dentro de Mercado Libre, en 2026 buscarán expandir esos créditos de consumo al resto del ecosistema de Mercado Pago. Estima que, incluso, pueden duplicar el actual universo de personas que accede a este ítem. “De todos los países de Mercado Pago en Latinoamérica, Chile se convirtió en el que más rápido adoptó las cuotas sin tarjeta”, señala, a seis meses de su lanzamiento.

¿Cuáles son los hitos que marcaron este año para Mercado Pago?

-Estamos cerrando un 2025 espectacular. Muy contento con la consolidación de nuestros dos negocios. Hace rato que empezamos a construir un negocio de adquierencia, ofreciendo soluciones al e-commerce. Y después con la compra de Redelcom (la red de adquirencia que adquirieron en 2021), moviéndonos al mundo físico.

Este fue el año donde logramos exitosamente migrar toda la base de Redelcom hacia la base de Mercado Pago. Y culminamos un proceso superlindo y exitoso de poder invertir en una empresa local, que era bien chica en ese minuto, porque cuando la compramos tenía 12 mil comercios, y la hicimos crecer a un tamaño de más de 10 veces en casi cuatro años, cerrando con más de 130 mil comercios cuando terminamos esta migración.

Lo que viene ahora es que ya habiendo migrado exitosamente Redelcom hacia Mercado Pago, y teniendo todas estas máquinas amarillas, porque también nos transformamos en amarillos en 2025, de ahora en adelante tenemos un negocio supersólido para construir mucho más en el mundo de adquierencia desde 2026.

En prepago también crecieron de manera importante.

-Nuestra cuenta digital es mucho más incipiente, porque en Chile solamente tenemos hace poco más de tres años la licencia de emisor. Dentro de ese contexto, donde nos queda mucho producto todavía por construir, la verdad es que la recepción inicial ha sido espectacular.

Las cifras publicadas por la CMF demuestran que 7 de cada 10 chilenos que tienen una tarjeta de prepago, tienen y usan la de Mercado Pago; es algo que nos llena de orgullo.

Pero la cuenta digital no es solamente una tarjeta de prepago. Lo primero, es que fuimos quizás los fuertes impulsores de que existan cuentas remuneradas en Chile, con nuestro producto “Haz crecer tu dinero”. Eso hizo que el mercado empiece a cambiar. Estoy muy orgulloso de haber empujado a ese nivel de competencia en un mercado que lo necesitaba, que era el de la banca tradicional.

Cerramos con 2,2 millones de personas que en la cuenta de Mercado Pago tienen el dinero invertido en esta alianza que hicimos con Banco Bice, que también es algo que tuvo un tremendo éxito en 2025.

Tenemos más de 9 millones de tarjetas emitidas de prepago, y hay más de 2,8 millones de esas que están en uso. En ese contexto, hoy día ya podemos decir que nuestro negocio de cuenta digital es relevante dentro del ecosistema de MP. Y lo que viene va a ser mucho mayor todavía.

Mercado Pago ya es la mayor tarjeta de prepago, incluso medida a nivel de tarjetas de débito bancario, donde solo es superada por BancoEstado. ¿Creen que puedan alcanzar a la CuentaRUT?

-BancoEstado obviamente cumplió un rol en la bancarización, en la inclusión financiera. Pero creo que el nivel de agilidad y la propuesta de valor que nosotros tenemos hoy es bastante superior.

Esta diferencia entre débito y prepago es como un límite ficticio que se creó en algún minuto. Porque había un Transbank que no aceptaba una de las tarjetas, y eso generó un desorden. Pero en el mundo no existe. Las tarjetas de prepago y débito son lo mismo, son sinónimos.

Entonces, a medida que la gente va entendiendo que ese sinónimo es tal, pero que aparte, estas cuentas digitales ofrecen la opción de que ese dinero crezca, y aparte, me permite pagar mis servicios, y aparte me va a dar un crédito, creo que la probabilidad de que opten por una cuenta tradicional va a ser muy difícil, versus una cuenta digital.

Entonces, sí o sí creo que podemos pasar al BancoEstado. Pero creo que no se mide a nivel de tarjetas emitidas, es una parte importante, pero solamente una parte de nuestro ecosistema.

Acá lo que hay que entender es que Mercado Pago nace como una cosa, pero ya se transforma en una propuesta mucho más holística que una tarjeta de prepago: una opción de hacer crecer el dinero, otra opción de comprar Bitcoin, pagar las cuentas, recargar la tarjeta BIP, pagar con QR el BIP del transporte metropolitano, y un montón de otras cosas que vamos a ir sumando.

Entonces, ¿yo aspiro a ser más grande que BancoEstado? Sí, pero no solamente en tarjetas emitidas, sino que en créditos, en usuarios y un montón de otros frentes.

¿Cuáles son las metas para el próximo año en prepago?

-Hemos tenido una tasa de crecimiento que es realmente impresionante. Eso obviamente nos pone un desafío para mantener esa tasa. La buena noticia es que no vemos que esto pare. Los últimos meses han sido de récord de usuarios, y eso nos deja con la idea de que 2026 va a seguir siendo un año de crecimiento de triple dígito, como fue este.

Y sobre todo, porque creo que vamos a seguir robusteciendo nuestra propuesta de valor.

¿De qué manera?

-El principal hito probablemente de 2026, que va a hacer que más gente se siga sumando, va a ser el lanzamiento de nuestra tarjeta de crédito. Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a entrar a competir más de frente con la banca tradicional.

Mercado Pago es una empresa que tiene varias licencias y es regulada en varios frentes. Lo que estamos haciendo es ampliar nuestra licencia de emisor de prepago para convertirnos en emisor de tarjetas de crédito. Ya solicitamos esa extensión de la licencia a la CMF. Una vez obtenida esa aprobación, vamos a estar listos para salir con el producto, que esperamos que esté para mediados del próximo año.

¿Qué planes tienen con la tarjeta de crédito?

-La principal propuesta de valor es que hoy prácticamente todos los chilenos que compran por internet compran en Mercado Libre. Y tener un medio de pago del mismo grupo, sin duda va a permitir posicionarnos como la tarjeta de crédito que mejor funciona en Mercado Libre. Pero también vamos a buscar ampliar el acceso a los productos como tarjeta de crédito para la población que hoy día no la tiene.

Las otras metas

¿Cuáles son las otras metas para 2026?

-Obviamente la tarjeta de crédito va a ser un hito importante para la cuenta digital, pero no va a ser el único. Nosotros seguimos creyendo que más allá de ser el segundo actor, por detrás de BancoEstado, la brecha todavía es muy grande. Estamos aún accediendo a un porcentaje de un cuarto, o menos de un cuarto de la población, y creemos que realmente tenemos un producto que puede ser muchísimo más grande.

Entonces, el principal hito es seguir manteniendo este crecimiento de triple dígito. Y seguir posicionándonos también como una marca cercana y empática.

En el mundo de adquierencia, el principal foco va a estar en seguir complementando la propuesta de valor de la máquina amarilla, que funciona muy bien, con la oferta de crédito. Hoy día estamos llegando a un público donde prácticamente todos los que ocupan la máquina amarilla van a tener una oferta de crédito disponible.

Somos de los actores que quizás más rápido han crecido en ese mercado. El próximo año debiésemos superar la cifra de 200 mil comercios si mantenemos nuestro ritmo de crecimiento.

¿Les gustaría ser banco?

-El concepto de ser o no ser banco es más si es que el momento es propicio, y el momento propicio depende de dos cosas. Depende de la regulación del país en el cual estemos operando, y depende del tamaño de nuestro negocio.

En México y Argentina, por ejemplo, creemos que dada la regulación que existe, era correcto ser banco, porque nos convenía para ofrecer productos que en Chile, por ejemplo, podemos ofrecer sin serlo. Dado que somos una empresa que ya tiene múltiples regulaciones, múltiples licencias, la verdad es que no vemos la necesidad hoy día, dado nuestro tamaño, de ser banco.

Si es que crecemos a las tasas que seguimos creciendo, probablemente en un futuro lo tengamos que analizar. Hoy no tenemos ninguna intención a corto plazo de convertirnos en banco, porque creo que las licencias que tenemos son más que suficientes para desarrollar nuestro negocio.

Ley Fintech

La CMF postergó la puesta en marcha del sistema de finanzas abiertas por un año. ¿Eso es complicado?

-La CMF puso en consulta la normativa donde propone postergar el sistema de finanzas abiertas.

Pero está claro que va a pasar.

-Realmente espero que no sea así. A mí lo que me parece quizás más preocupante es: nosotros tenemos la suerte de poder operar en distintos países de América Latina. Y tenemos la posibilidad de ver cómo estas cosas han avanzado en Brasil. Cómo se tramitan y avanzan en Argentina con transferencias 3.0. En México con CoDi. Tenemos lo que está pasando en Perú con Yape. En Colombia con Bre-B. Y está la sensación de que Chile se está quedando atrás.

Entonces, la verdad que espero que no se siga atrasando, porque Chile necesita un sistema de finanzas abiertas pronto. No solamente por los beneficios que vemos en competencia, donde dos de cada tres brasileños que entregaron su credencial en Open Banking recibieron una oferta de crédito por primera vez. Es un dato espectacular.

Sino que también porque hay una modernización del sistema de pagos que viene asociado a esta innovación, que creemos que es supernecesaria. Y si es que miramos los plazos, me cuesta entender por qué Chile se debe demorar tanto para hacer algo que en países vecinos se demoró órdenes de magnitud menor.

El otro día alguien me dijo algo que me llamó mucho la atención y que grafica claramente el problema que tenemos. Que la Ley Fintech con el sistema de finanzas abierta se va a demorar cuatro gobiernos en total. Piñera II la trabajó, el gobierno actual la promulgó, el gobierno que viene la va a heredar, y el gobierno que viene de ese la va a terminar. Entonces, que tengamos una innovación con el potencial de impacto que tiene, como es el sistema de finanzas abiertas, que tenga que pasar por cuatro gobiernos para terminarse, me parece que no va en línea de la importancia que tiene, y por ende, realmente espero que no se siga atrasando.