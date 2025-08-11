Matthei destaca cercanía con propuestas económicas de la CPC y economista exconcertación asume rol activo en comando

El gran empresariado inició este lunes su ronda de reuniones con los candidatos a la presidencia de la República. El objetivo es presentarle sus propuestas para impulsar la economía y la creación de empleo.

La ronda comenzó este lunes cuando el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) encabezado por su presidenta, Susana Jiménez, recibió a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

La abanderada de la centroderecha estuvo acompañada del economista Gonzalo Sanhueza y anunció también la integración más activa en el comando de José Pablo Arellano, un histórico economista de la Concertación. A principios de los años 90 fue director de Presupuestos, luego ministro de Educación bajo el gobierno de Eduardo Frei y presidente ejecutivo de Codelco en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Al término de la reunión, la candidata valoró el trabajo de la CPC y destacó las similitudes que tiene con sus propuestas.

“Es un trabajo muy completo y marca un rumbo que es bastante parecido a nuestro planteamiento económico”, dijo. Asimismo, enfatizó que “hemos estados conversando con ellos y les hemos señalado que las empresas van a tener que asumir un rol muy importante. Necesitamos crecer, crear empleo de calidad y aumentar la recaudación. Para todo ello, las empresas son claves”.

Por ello destacó que bajo su gobierno se buscará hacer una alianza potente entre el sector privado y público.

José Pablo Arellano, actual militando de Amarillos, dijo que se sumó al equipo económico porque ve en Matthei la persona indicada para asumir la presidencia en esta difícil coyuntura.

“Vemos en ella el liderazgo para dar estabilidad a Chile y enfrentar los desafíos que el país tiene para retomar el crecimiento y el empleo” , afirmó junto con enfatizar que se debe “dar la lucha al crimen organizado”, ya que eso genera incertidumbre a los inversionistas.

Gonzalo Sanhueza, otro de los economistas que la acompañó, mencionó que las propuestas de la CPC ponen el foco en el empleo, siendo similar a lo que ellos tienen como objetivo central.