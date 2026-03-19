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    Mayores tensiones en Medio Oriente vuelven a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado chileno, cerró con un retroceso de 1,38% en 10.473,45 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Mayores tensiones en Medio Oriente vuelven a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja Seth Wenig

    La bolsa chilena cerró con pérdidas este jueves en línea con el comportamiento de los principales mercados internacionales mientras el incremento de las tensiones en Medio Oriente siguió presionando los precios del petróleo y generando una mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, cerró con un retroceso de 1,38% en 10.473,45 puntos.

    Entre las bajas de la sesión destacaron las acciones de SQM-B, Socovesa y Cencosud con descensos de 3,29%, 3,15% y 2,91%, respectivamente.

    Sebastián Martínez, analista de mercados de la app de inversiones XTB, señaló que “hoy el Ipsa tuvo una jornada bastante más movida de lo que parecía en la mañana donde llegó a caer con fuerza y tocó la zona de 10.400 puntos, lo que marca un cambio claro hacia un tono más negativo en el corto plazo”.

    Añadió que “el mercado pasó de estar en pausa a mostrar una toma de utilidades más evidente, con presión vendedora durante gran parte de la sesión y un rebote técnico hacia el cierre”.

    Precisó que dicha tendencia bajista no parece responder a un factor local puntual, sino más bien a un ajuste por el contexto global por las tasas altas por más tiempo en Estados Unidos, volatilidad en el petróleo y un entorno geopolítico que sigue generando ruido.

    “En ese escenario, el Ipsa refleja que cuando afuera hay incertidumbre, los inversionistas prefieren reducir riesgo, incluso en mercados que venían bien como el chileno. Aun así, el rebote de última hora muestra un mercado que está recalibrando expectativas y moviéndose con mucha más cautela en el corto plazo”, añadió.

    El petróleo Brent alcanzó un máximo de US$119,11 el barril en esta jornada en medio de la intensificación del conflicto en Medio Oriente.

    En este contexto en Wall Street los principales indicadores en Wall Street operaban con pérdidas. El promedio industrial Dow Jones cayó 0,44%, el selectivo S&P perdió 0,275 y el tecnológico Nasdaq retrocedió 0,29%.

    En Europa el Euro Stoxx 50 cerró con una baja de 2,14% y en Asia el Nikkei de Japón retrocedió 3,38% y en China continental el CSI 300 cayó 1,61%.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Dolar

    En el mercado cambiario, en tanto, el dólar cerró a la baja siguiendo la tendencia de la divisa a nivel global, lo que contrarrestó el retroceso del cobre.

    La moneda estadounidense cerró con una caída de $7,95 a $910,50, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

    “Hacia adelante, el mercado seguirá atento a la evolución de los precios de la energía y a las señales de la Reserva Federal, ya que un nuevo impulso del petróleo podría volver a fortalecer al dólar a nivel global y presionar al tipo de cambio en Chile”, dijo Felipe Sepúlved, jefe de análisis para Admirals Latinoamérica.

    La cotización al contado del cobre, el principal producto de exportación del país, cayó un 5,41% a USD 5,36418 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    En tanto, el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluyendo el euro, se debilitaba 1,09% a 99.21 puntos.

    Más sobre:MercadosBolsa de SantiagoIpsaWall Street

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