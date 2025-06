Mercados apuestan por desescalada del conflicto en Medio Oriente y expertos ven efectos acotados en Chile

Tras la falta de dirección de las primeras operaciones de la mañana de este lunes, los mercados globales encontraron el rumbo en la tarde luego de que Irán respondiera al bombardeo de EEUU mediante el lanzamiento de una decena de misiles balísticos.

Una respuesta acotada tras la cual la posibilidad de cerrar el estrecho de Ormuz al paso de los buques petroleros empieza a disiparse, empujó a la baja el precio del crudo, y empieza a despejar algunos de los mayores riesgos para la economía local, la cual importa casi la totalidad de ese commodity.

Un reporte enviado por JP Morgan este lunes sostenía que “nuestros analistas petroleros prevén la posibilidad de precios significativamente elevados si el conflicto se intensifica, lo que podría alterar sustancialmente nuestro escenario base de desaceleración del crecimiento y la inflación en los próximos trimestres” para las economías de Latinoamérica.

Según el banco de inversión, el Brent debiera cerrar en US$65 este segundo trimestre, pero “los precios del petróleo son actualmente aproximadamente un 17 % más altos, lo que sugiere que, si se mantienen esos niveles, solo habría un shock moderado en América Latina”.

“Sin embargo, posibles escaladas, como el cierre del estrecho de Ormuz, podrían generar escenarios de aversión al riesgo, lo que resultaría en un debilitamiento de las monedas, incluso entre los países exportadores de petróleo, y presiones alcistas generalizadas en los índices de precios al consumidor. Unas condiciones financieras externas más restrictivas presionarían aún más las cuentas fiscales, y una inversión deficiente impactaría negativamente en el crecimiento económico”, indicó la entidad.

Uno de los mayores riesgos de un alza en el petróleo es el cierre del estrecho de Ormuz, por el cual circula alrededor del 30 % del suministro mundial de petróleo transportado.

Según Seema Shah, jefa de estrategia global de Principal, de concretarse una interrupción total del suministro de petróleo iraní y el cierre del estrecho, podría llevar al petróleo “por encima de los US$120 por barril”.

Efecto en la economía

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, señala que en caso de un recrudecimiento del conflicto, este se transmitiría a la economía real vía inflación.

“Podríamos ver una mayor alza de combustibles en julio, aunque eso se ha moderado en las últimas horas. El precio del petróleo está cayendo de forma importante, reconociendo una capacidad de respuesta de Irán más bien limitada. Habrá que seguir con atención los próximos desarrollos. Mayores presiones inflacionarias podrían llevar a movimientos más cautelosos de parte del Banco Central y por esa vía afectar la dinámica económica”, sostiene el economista.

Según Michele Labbé, investigadora de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián, “lo más probable es que ya el mayor riesgo haya pasado, y por eso es muy probable que los precios empiecen a bajar”.

Labbé explica que la respuesta de Irán no implicó mucha fuerza y tampoco ha cerrado el estrecho de Ormuz. “Si EEUU pudo atacar es porque China y Rusia estaban dispuestos a no involucrarse. Rusia tiene una guerra y EEUU lo está ayudando negociar con Ucrania. En tanto, más de un 70% del petróleo que sale por Ormuz va hacia Asia, hacia China. No puede sobrevivir sin ese petróleo, por tanto no permitirá que Irán cierre el estrecho. Dado ese escenario, los precios comenzarán a caer”, sostiene.

En esa línea, explica que durante la mañana sus cálculos apuntaban a que en las últimas tres semanas el precio de las bencinas anotaban un alza de $17, valor que se redujo a $12 horas después. “Tendremos efectos en los precios de las gasolinas, pero es posible que sean transitorios, por tanto su impacto en la inflación, si son transitorios y durante el mes, serán pequeños”, comenta.

Al cierre de esta edición, el petróleo WTI anotaba una caída de 3% hasta los US$65,39 por barril, mientras que el Brent perdía 7,78% a US$69,61.

Con todo, los efectos de un alza fuerte del petróleo tendría menos efectos que en crisis anteriores. La relevancia del petróleo y sus derivados en los costos de producción del país ha disminuido en la última década y media. Así, la participación en el consumo cayó de niveles cercanos al 13% al entorno del 8% entre 2008 y 2021. A su vez, en el sector transporte, el de mayor consumo de la economía local, bajó desde 35,9% en 2008 a 30% en 2021

Mercado apuesta por desescalada

Durante las primeras operaciones los principales mercados del mundo abrieron al alza, para luego caer a terreno negativo al momento en que se conoció la noticia del lanzamiento de misiles balísticos desde Irán hacia Qatar. Sin embargo, cerraron la jornada con fuertes alzas tras internalizar que la respuesta de Irán no apuntaba a un escalamiento en el conflicto.

Así, el industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq se empinaron 0,89% y 0,94%, respectivamente, mientras que el índice S&P500 subió 0,94%. En Chile el IPSA - que por momentos perdió el piso de los 8.000 puntos-, cerró con una baja de 0,59% hasta los 8.029,8 puntos.

La reacción de los mercados tras la respuesta de Irán, apunta a una desescalada del conflicto, dice Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital.

A su juicio, el mismo bombardeo de EEUU a las instalaciones de Irán durante el fin de semana no provocó un impacto en los mercados, y de hecho “las acciones comenzaron la semana con ganancias, mientras el petróleo con pérdidas, al igual que las tasas de los bonos del Tesoro”.

“Lo sucedido se explica porque el mercado cree que el conflicto podría estar por acabar y/o que cualquier nuevo escalamiento quedará encapsulado en la región. Inicialmente compartimos esa postura optimista, pero reconocemos que los riesgos siguen siendo altos y por eso estamos monitoreando el tema muy de cerca”, sostiene.

En esa línea, Benjamín Bravo, gerente de Estudios e Inversiones en AMM Capital, señala que La fuerte caída del precio del petróleo y el repunte de las bolsas “reflejan la falta de respuesta por parte de Irán. De manera más simple, el mercado tiene descontado hoy un escenario en el que Irán no intensifica el conflicto y no realiza el cierre del estrecho de Ormuz”.

Según Bravo, si bien un escenario de mayor intensificación en el conflicto entre Irán y EEUU, y alza del precio del petróleo podría generar presiones de corto plazo sobre el tipo de cambio, provocando una depreciación del peso chileno, “no anticipamos un impacto relevante en las perspectivas de crecimiento económico en el corto plazo, ya que los efectos del conflicto serían principalmente externos y transitorios”.

En este escenario, en Chile el dólar cerró en $947,35, lo que significó un alza de $5,85 respecto del cierre del jueves (el día hábil previo). La subida se produjo a pesar de la caída de 0,35% que reportó en la jornada el dollar index - que mide a la divisa frente a una canasta de monedas-, que llevó al indicador a los 98,39 puntos.

Sin embargo, los mercados seguirán atentos a los movimientos de las contrapartes. Tras el ataque a Qatar, Donal Trump sostuvo que sabía con antelación sobre los ataques que Irán llevó a cabo contra una base estadounidense en Doha. Así, a través de su red Truth Social, el mandatario describió el ataque como una “respuesta muy débil”, que Estados Unidos “esperaba” y “contrarrestó muy eficazmente”.

Por su parte, Irán advirtió que sus represalias a los ataques contra sus instalaciones nucleares no han terminado.

Al cierre de esta edición, el presidente Donald Trump anunció un alto al fuego entre Israel e Irán.

Los mercados “todavía están en una situación de compás de espera, de atención en el fondo a la infinidad de noticias que están ocurriendo, es decir, noticias que provienen tanto de Irán, noticias que provienen de Israel, noticias que provienen de Estados Unidos, como noticias que provienen tanto de la OTAN, como de China, y de Rusia. Entonces cada uno lógicamente teniendo posturas distintas”, dijo Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.