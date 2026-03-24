Mercados cierran con señales mixtas mientras siguen el desarrollo del conflicto en Irán

Las graves consecuencias de la polución tóxica que genera la guerra de Irán (que podría perdurar por décadas). Foto: Xinhua.

Los mercados cerraron mixto a la espera de mayores señales respecto del destino del conflicto emprendido por EEUU e Israel en contra de Irán, y las consecuencias que ha tenido sobre el transporte global de petróleo.

Los ataques no han cesado a pesar de que el lunes, el presidente Trump señaló que “he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, en función del éxito de las reuniones y los debates en curso”.

El petróleo WTI cerró con un alza de 0,3% hasta los 88,39 dólares por barril, mientras que el Brent cayó 0,31% a US$95,76.

Con este telón de fondo, los mercados globales cerraron con tendencias mixtas. Las jornada inició con las plazas de Asia al alza: en Japón el Nikkei se empinó 1,43% y en Hong Kong en Hang Seng subió 2,79%. En Europa, el FTSE100 de Londres subió 0,72% mientras que el DAX bajó un leve 0,06%.

En EEUU el índice S&P500 cayó 0,37%, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq perdieron 0,18% y 0,84%, respectivamente.

En Chile el Ipsa se acopló a los mercados globales y anotó una baja de 0,21% hasta los 10.206,16 puntos

“Habrá que seguir pendientes de cualquier noticia sobre posibles contactos diplomáticos, donde entendemos que cualquier acuerdo debería incluir la reapertura del Estrecho de Ormuz, entre otros temas“, señaló Renta4.

Según la intermediaria, “el hecho de que el conflicto haya escalado hasta un punto en los que entendemos varios de los países implicados (al menos EE.UU. e Irán) tengan interés en poner fin al mismo, junto con el anuncio de acercamientos, nos lleva a un punto que permite visualizar una resolución al mismo, sin estar este ni mucho menos asegurado“.

En ese contexto, Renta4 estimó que, luego de que este lunes por la noche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desechó la posibilidad de que el Mepco siguiera operando tal como lo hacía en otras crisis por el precio del petróleo, las condiciones para las compañías chilenas cambiaron.

En concreto, el titular de Hacienda informó que a partir del próximo jueves la gasolina de 93 octanos registrará un alza histórica de $370 por litro, en tanto, el diésel registrará un alza de alrededor de $580 por litro.

“Con estos antecedentes, sumado al recorte de 3% en el gasto fiscal (reducción del presupuesto de 3% en todos los ministerios) que implica un menor gasto de gobierno por alrededor de US$2.600 millones, implica un efecto negativo de alrededor de un 0,8% del PIB”, dijo Renta4.

“Teniendo en ajuste en el sector público, sumado al alza en el precio de los combustibles que se va a traducir en mayor inflación y menor consumo, estamos bajando nuestro target Ipsa a diciembre de 2026 desde 11.750 puntos a 11.250 puntos”.

Por su parte, el dólar subió $3,65 hasta los $914,3, en un escenario donde el dollar index - que mide a la divisa frente a una canasta de monedas- se empinó 0,31% hasta los 99 puntos.

Juan Ortiz, Senior Account Manager de la app de inversiones XTB, señala que “el dólar protagonizó una jornada de alta tensión tras abrir en torno a los $911. La divisa escaló con fuerza hasta un máximo intradía de $921,38, encendiendo las alarmas del mercado, pero cuando parecía tener el camino despejado para consolidar las alzas, el avance se desinfló con la misma rapidez con la que apareció. El billete verde terminó borrando prácticamente toda la subida y volvió a instalarse en la zona de $911-$912, dejando una señal clara de volatilidad extrema y una fuerte batalla entre compradores y vendedores”.