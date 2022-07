Nicolás Eyzaguirre: “Es un secreto a voces que necesitamos un cambio tributario, mejor hagámoslo ya y terminemos con la incertidumbre”

Este viernes el gobierno presentará la reforma tributaria. Se va a enfocar entre otras cosas en un impuesto a la riqueza, y considera además impuesto a la venta y arriendo de viviendas. El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, indicó que es mejor presentar ya esta reforma, y así terminar con la incertidumbre.

“Esta Reforma tributaria y lo dijo muy bien Mario, obviamente no nos pilla en una situación económica boyante. El mundo entero está entrando en un riesgo fuerte de estanflación, que es muy complicada, que ningún ministro de Hacienda o presidente del banco central quisiera toparse con ese cuadro. Es una combinación de alta inflación y alto desempleo, y es muy complejo de atacar. El mundo está entrando y nosotros también desgraciadamente. Es un secreto a voces que necesitamos un cambio tributario, mejor hagámoslo ya y terminemos con la incertidumbre”, dijo el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre en Radio Cooperativa.

Asimismo agregó que “es una reforma particularmente cuidadosa de no afectar los incentivos a la inversión. Les adelanto que la tasa de impuestos corporativos se reduce de 27% a 25%, en el sentido que hasta el 2% lo puedes descargar como empresa si es que haces proyectos innovadores. Donde va a estar la pelea es que los impuestos a las personas con más ingresos van a subir”.

Por otro lado, el secretario de Estado se refirió a la posibilidad de que haya transferencias directas a las familias más vulnerables, debido al alza inflacionaria que afecta al país.

“Fui el primero que tuvo la osadía o falta de tino de decir que ya el último IFE de 2021 era un exceso, porque la economía mostraba un rumbo de sobrecalentamiento. Me tocó durante cinco años supervisar las economías de América del Sur. Nosotros hemos vivido una especie de oasis, porque en los muy mentados 30 años los problemas macro nunca estuvieron en la página central de los diarios, y ahora si lo está”, señaló Eyzaguirre.

E indicó que “el presidente está teniendo una muy buena asesoría económica, porque si bien es cierto, la inflación tiene un origen internacional, no es menos cierto que si hay mucho gasto esos precios suben mucho más, que si no hay mucho gasto. Como tienes un problema de inflación bastante fuerte no puedes dar IFE universales, porque si no te vas a pisar la cola, porque eso va a generar más inflación. Lo que hay que hacer es focalizar”.

Más en Pulso