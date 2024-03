Pese a la tensión en el Senado, Mario Marcel confía en que las reformas avancen y apela a las mejores condiciones económicas

El historial de sacar adelante proyectos siendo minoría en el Congreso y las mejores condiciones económicas que hace dos años, son el contexto con el que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estima que es posible sacar adelante las reformas económicas, como la del pacto fiscal y de pensiones. El secretario de Estado estima que este tipo de iniciativas pueden ver la luz, pese al reciente conflicto político en el Senado, donde la derecha le arrebató la presidencia de la Cámara Alta al gobierno del Presidente Gabriel Boric y se puso fin al pacto de gobernabilidad, un escenario que no estaba en los cálculos iniciales del oficialismo.

“Las condiciones en las que está el país son mejores que a las que teníamos hace dos años, porque hace dos años teníamos un un gran desequilibrio macroeconómico y en una economía que tiene que lidiar con esos desequilibrios es difícil poder hacer alguna otra cosa”, comenzó diciendo Mario Marcel ante la consulta sobre la posibilidad de que avancen las reformas.

En entrevista con radio Infinita, Marcel apuntó que, pese a que ayer se dieron “tensiones en el Senado”, el historial de tramitación en el Congreso daría pie para que las reformas pudieran avanzar: “Hay algunas señales más alentadoras, por ejemplo, cuando se votó la reforma previsional en la Cámara de Diputados, los diputados de manera transversal aprobaron la norma que vincula el aumento de la PGU con el incremento permanente del gobierno. Entonces en el fondo los parlamentarios, incluido la oposición, reconocen que para poder incrementar la pensión garantizada universal se requiere aumentar esos ingresos permanentes o estructurales”.

“Todos sabemos lo que ocurrió, yo no me voy a transformar en comentarista de este episodio. Vamos a ver en los próximos días qué es lo que pasa con las comisiones, porque ahora, en buena medida, varios de esos temas quedaron en manos de la nueva mesa del Senado. Así que no es mucho lo que podemos hacer salvo esperar a las decisiones de la Cámara Alta. Trabajaremos con quien nos de la mesa, pensemos que durante todo el primer año de gobierno tuvimos una Comisión de Hacienda en la cual había mayoría opositora, y a pesar de eso logramos sacar también varios proyectos de ley importantes”, agregó.

Además, Marcel también usó como ejemplo el caso del proyecto de cumplimiento tributario, que se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. “Hay cosas que afortunadamente estamos viendo en la dirección correcta y la verdad es que en nuestro proyecto también hemos sido capaces de lograr acuerdos aún en momentos difíciles. Piensen que, por ejemplo, el royalty minero se discutió inmediatamente después de la elección de consejeros para el Consejo Constitucional y a la semana siguiente se aprobó”, agregó.

Sobre el efecto negativo que puedan tener las elecciones de este año en la disposición a llegar a acuerdos, el ministro de Hacienda comentó que cuando se está en minoría se debe tener paciencia y dar argumentos para llegar a acuerdos. “El empantanamiento legislativo no beneficia a nadie, no beneficia al gobierno, pero tampoco beneficia a la oposición, y lo peor es que perjudica a la gente (...) la ciudadanía es súper clara en términos de que valora los acuerdos y rechaza el enfrentamiento político permanente.

Mientras que respecto al cierre del comercio por elecciones en dos días en octubre, Marcel salió al paso apelando que, “los procesos que se han planteado tienen un costo en términos de actividad, pero en este caso tenemos que tener claro que lo que se plantea no es una fiesta es un proceso electoral (...) no todo es economía en la vida”.