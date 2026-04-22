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    Presidente de BTG Pactual ve a las personas en América Latina presionando por “políticas favorables al mercado”

    El presidente de BTG Pactual, André Esteves, en su visita a Chile, manifestó su optimismo por el mercado de la región y llamó a fortalecer las ventajas comparativas que tiene América Latina.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El presidente de BTG Pactual, André Esteves

    El presidente de BTG Pactual, André Esteves, analizó el rol de América Latina en el mundo de las inversiones y en el contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro de la guerra en Irán y sus consecuencias de largo plazo.

    “Lo más destacado que está ocurriendo a nivel mundial en materia de inversiones, riesgos y oportunidades es una especie de reasignación o descentralización de las carteras globales fuera de Estados Unidos. Y esto supone una muy buena noticia para Chile, Brasil o América Latina”, dijo el líder global del gigante de inversión en Chile y Latinoamérica en el seminario de BTG Pactual en Chile.

    El brasileño dijo que ve una diversificación de inversión luego del protagonismo del mercado de Estados Unidos, que en el último tiempo estuvo marcado por las empresas tecnológicas y los altos niveles de valorización bursátil que lograron.

    Ante este contexto, Esteves apuntó a la oportunidad de compra en la región, ya que tienen valoraciones más bajas que sus pares de Estados Unidos y Europa. Además, hablo de la tendencia a la diversificación más allá de la inversión en tecnológicas.

    “(Independientemente de quién seas) estás orientando ligeramente tu cartera hacia una mayor diversificación. Algunos de estos inversores están comprando oro, mientras que otros están comprando acciones en Chile, Brasil o Colombia”, dijo.

    El foco de la región

    Otro de los factores que apuntó fue que ve en la región una ventaja comparativa en costo de producción de materias primas. “El año pasado Brasil exportó el doble de petróleo que Irán. Algo impensable hace 15 años”, resaltó.

    Esteves también apuntó que “ahora, prácticamente toda Sudamérica ofrece políticas favorables al mercado. El capital fluye hacia esta región”.

    “La combinación de estos factores ha sido extremadamente beneficiosa para América Latina, que incluye a Chile, Colombia y Brasil”, resaltó sobre el panorama de inversiones para la región.

    El presidente de BTG Pactual, André Esteves, también destacó la necesidad de que los países de la región avancen en el desarrollo de las que hoy son sus ventajas comparativas y no en otros temas.

    “De vez en cuando veo que los gobiernos de América Latina intentan promover algunas ideas descabelladas que, por supuesto, no funcionarán. Debemos concentrarnos en lo que sí funciona y en aquello en lo que tenemos una ventaja competitiva a nivel mundial”, dijo en relación con cómo avanzar en la región en industrias tecnológicas como la creación de chips.

    Sobre medidas a implementar, Esteves planteó la necesidad de avanzar en una mayor industria de fertilizantes para no depender de zonas del Medio Oriente y Europa, que son claves en este mercado y están afectadas por la guerra en Irán y la invasión de Rusia a Ucrania. “Brasil, Chile, Colombia y la mayoría de nuestros países aquí en América Latina pueden hacerlo”, dijo.

    Esteves también basó su optimismo sobre la región en base a que ve que “las sociedades de América Latina están presionando a los gobiernos para que adopten políticas favorables al mercado”.

    “Fíjate en lo que ha ocurrido en las elecciones de los últimos doce meses, donde las políticas favorables al mercado han salido ganadoras prácticamente en todas las elecciones de Sudamérica”, agregó el representante de la firma que tiene un capital bursátil de US$50.000 millones.

    En su reflexión, el presidente de BTG también apuntó que “ni siquiera se trata de izquierda o derecha, porque en Uruguay hay un gobierno de centroizquierda totalmente favorable al mercado”.

    Más sobre:EconomíaMercadosBTG PactualAndré Esteves

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