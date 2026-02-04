Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

Un completo despliegue de su equipo realizó el futuro ministro de Hacienda Jorge Quiroz. El próximo 11 de marzo se llevará a cabo el cambio de mando y el próximo titular de la cartera se reunió con el actual ministro, Nicolás Grau, para programar una serie de reuniones para enfrentar la transición.

La formalidad de la instancia primó sobre las diferencias que ambos mostraron durante la semana pasada. El viernes pasado, el gobierno entregó el cierre fiscal de 2025 donde reconoció que el déficit fue de 2,8% del PIB, pues la proyección de ingresos de la Dipres nuevamente no se cumplió. Por su parte, la deuda pública se mantuvo en 41,7% del PIB.

“Hemos considerado que esta cifra es alarmante, es grave y por lo mismo se ha convocado al comité político en la mañana de hoy”, dijo Quiroz el sábado, tras la publicación de las cifras.

Sin embargo, en la cita del miércoles las diferencias parecieron quedar de lado. En la conferencia de prensa tras la reunión ambos mantuvieron las formas.

“Hemos tenido el día de hoy, en conjunto con Jorge Quiroz, el futuro Ministro de Hacienda y su equipo, una muy buena reunión, en la que primero pudimos conversar con distintos equipos, después hubo una reunión personal en conjunto con Jorge. Esta es una reunión de traspaso institucional que se inscribe en el proceso que han definido tanto el Presidente electo como el Presidente en ejercicio”, dijo Grau.

Quiroz, por su parte, sostuvo que “esto es la preparación para nuestra puesta en marcha del nuevo gobierno que asume el próximo 11 de marzo. Esta reunión es la primera de una serie, y se enmarca en lo mejor de nuestras tradiciones republicanas”.

“La reunión que hemos obtenido del ministro y su equipo, se ha centrado en un periodo presente que son esenciales para asegurar un traspaso grato. Hemos acordado seguir trabajando durante todo febrero, con equipos coordinados, para llegar sin tropiezos al 11 de marzo y asegurar que el país mantenga su completa normalidad en su funcionamiento fiscal y económico”, agregó.

Una fuente al tanto de la reunión aseguró que se trataron temas relativos al “traspaso, reuniones futuras para seguir con el trabajo, muy buena disposición, todo muy protocolar y republicano”.

De acuerdo a otra fuente, esta fue la “primera coordinación general del traspaso”, por lo que “se tocaron los temas de manera general”.

Entre estos, “se habló del ajuste fiscal que viene, del crecimiento económico y de otras materias, pero no se profundizó en ninguna de ellas”.

]Por su parte, el ministro Grau dijo tras la reunión que “más allá de los gobiernos, el Estado debe seguir funcionando y por eso el objetivo de este proceso es asegurar, como les comentaba, que la nueva autoridad pueda partir con su equipo de trabajo desde el mismo 11 de marzo con total disposición”.

Un conocedor de la reunión anticipó que la próxima semana habría más claridad sobre el cronograma de reuniones que vienen entre los equipos, una vez que los nuevos cargos estén más definidos.

El equipo

Además de Grau, en la cita también estuvo presente la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y el jefe de gabinete, Rodrigo Echecopar.

Sin embargo, por el lado de Quiroz asistieron cinco asesores.

Por una parte asistió José Pablo Gómez, quién llegaría a la Dirección de Presupuestos. Actualmente es el CFO de Enap y al momento de la reunión mantenía dicho cargo en la firma. Consultada la empresa estatal al respecto, declinó referirse al tema.

A la cita asistió también Rudy Canales, quien fue socio de la consultora Quiroz & Asociados, y que llegaría a Teatinos 120 como jefe de gabinete.

Otro que asistió fue Tomás Bunster, que llegaría como coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores. Lleva más de tres años en Quiroz & Asociados y en 2025 fue uno de los voceros económicos de la campaña de Kast .

También asistió a la reunión Josefina Soto. Ha trascendido que sería la futura Coordinadora legislativa, cargo clave a la hora de poner en marcha la agenda de la cartera.

Soto es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con “más de 23 años de experiencia laboral, tanto en el sector público como privado”, según se lee en el sitio web del Centro de Estudios Ideas Republicanas, del cual es jefa del Área de Fiscalización. Fue coordinadora legal y administrativa de la cartera entre los años 2018 y 2022, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.

Durante el proceso constitucional de 2023 fue integrante del Comité Técnico de Admisibilidad y trabajó para la Fundación Jaime Guzmán. Además, hace clases como docente del Diplomado en Derecho Administrativo - Recursos Naturales desde 2022 en la Universidad Católica. Antes de eso fue jefa de gabinete del ministro de Energía, Jorge Bunster, a entre 2012 y 2014 para pasar a trabajar en abril de ese mismo año en asesorías a empresas del estudio Arteaga Gorziglia & Cía.

Juan Pablo Rodríguez también participó en al reunión. Ha trascendido su nombre como el futuro subsecretario de Hacienda.

Desde hace 12 años trabaja en la Fundación P!ensa de Valparaíso y hace 9 que es director ejecutivo. Egresó como abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en 2013 como el segundo mejor de su generación. Al igual que Soto, fue asesor del gobierno de Piñera entre 2011 y 2014 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Es profesor hace 7 años de su alma máter en Introducción a las Políticas Públicas.

En 2021 fue candidato para la Convención Constituyente por la lista Vamos por Chile con un escaño de la UDI.

Al término de la reunión, Quiroz agradeció a Grau “por la disposición con que hizo el equipo para iniciar este proceso, disposición que, de nuevo, confiamos que plenamente se va a mantener durante todas las reuniones subsecuentes”.