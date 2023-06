Reforma previsional: jefe de bancada de RN advierte que no están las condiciones para comenzar a votar en particular

A principios de junio, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que a principios de julio comenzará a votarse en particular la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, advirtió al gobierno que no están las condiciones para que eso ocurra, y que es necesario continuar con el diálogo para lograr consensos.

“No están dadas las condiciones en la Comisión de Trabajo para empezar a votar en particular el proyecto de reforma al sistema de pensiones, porque no hemos llegado a un acuerdo, y si lo empezáramos a votar el 4 de julio como se estableció simplemente lo votaríamos en contra y no habría reforma”, dijo Sauerbaum.

Asimismo, agregó que “el gobierno lo sabe, por lo tanto, está impulsando una serie de reuniones. Nosotros vamos a asistir el próximo viernes a una nueva reunión con el Ministerio, porque Renovación Nacional tiene voluntad de que exista una buena reforma al sistema de pensiones, pero no cualquier reforma”.

La ministra Jara dijo que a inicios de julio se votará en particular la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la cámara baja.

Por último, indicó que las condiciones para apoyar la reforma de pensiones, es que se asegure la propiedad de los fondos y poder elegir entre un sistema público y privado.

“Los chilenos demandan una reforma que les asegure la propiedad de los fondos, la posibilidad de que estos sean legales y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y un público, además de preocuparse de la sustentabilidad del sistema de pensiones que hoy día en el proyecto actual no está garantizando”, señaló el parlamentario.

Por otro lado y tras su cuenta pública, y a inicios de este mismo mes, el propio presidente Boric, reiteró el llamado a llegar a un acuerdo para avanzar en una reforma de pensiones, y aseguró que “no hay trancas ideológicas”.