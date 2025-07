Retail, centros comerciales y Latam seguirán liderandos los resultados de empresas del segundo trimestre

Una caída de las utilidades de las empresas bajo cobertura de ente 20% y 30% proyectaron algunas de las grandes corredoras del país para el segundo trimestre de este 2025.

El viernes pasado se inició la temporada de entrega de resultados de las compañías supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la que se extenderá hasta el próximo 19 de septiembre.

Para las empresas bajo su cobertura, BCI proyectó una expansión de 0,6% año contra año en sus ingresos, mientras que el Ebitda se contraería 0,8%. En tanto, las ganancias disminuirían 38,2%, lo que se explicará “principalmente por los sectores commodities, eléctrico y telecomunicaciones. A nivel de utilidad es importante destacar efecto no recurrente asociado a base de comparación de los resultados sector eléctrico, particularmente de Enel Américas”.

En el reporte, la entidad destacó una serie de elementos clave para las cifras del segundo trimestre, donde “las empresas ligadas a materias primas mostraron una volatilidad en sus precios producto de las perspectivas de crecimiento económico en China y del mundo producto de la guerra comercial”.

En tanto, Enel Américas enfrentará una alta base de comparación en lo que respecta a sus utilidades, toda vez que el segundo trimestre del 2024 se reconoció una parte de la venta de sus activos en Perú.

En tanto, Bice Inversiones proyectó que el Ebitda y la utilidad neta del índice IPSA aumentarán en 3,8% año contra año al excluir resultados no recurrentes del ejercicio previo.

Al respecto, señaló que “utilizamos la suma ponderada de todos los miembros y el consenso del mercado para las empresas restringidas. Ajustamos la utilidad neta por efectos no recurrentes y no monetarios, como la venta de activos peruanos de Enel Américas por aproximadamente US$ 1.831 millones y la venta de terrenos en Chile de CCU por aproximadamente US$ 22 millones, ambas realizadas en base comparable. El resultado neto no ajustado disminuiría un 25% interanual”.

Por su parte, Credicorp Capital estimó que los ingresos de las compañías bajo su muestra se incrementarían 2,4% año contra año, mientras que el Ebitda crecería 1,3%. En tanto, las ganancias, ajustada por la venta registrada por Enel Américas en el segundo trimestre del 2024, crecerían 21,7%. Sin hacer el ajuste, bajarían 31,2%.

“Una vez más, se espera que los centros comerciales (Mallplaza y Parque Arauco), los minoristas discrecionales (Falabella y Ripley) y Latam Airlines registren el mayor crecimiento interanual en Ebitda”, agregó.

Retail y Latam siguen al alza

En su reporte, BCI sostuvo que el retail mostraría “un aumento en los ingresos producto de una recuperación en el consumo principalmente discrecional y también por mayores compras de turistas extranjeros en el país, mientras que en el sector inmobiliario comercial continuarían los crecimientos por sobre inflación”.

Mientras Cencosud anotaría una caída de 14,7% en sus ganancias, Falabella se empinaría 33,1%, y SMU subiría 98,8%. En tanto, Parque Arauco caería 3,5%, y Mall plaza y Cenco Mall avanzarían 64,1% y 9,9%, respectivamente.

En el sector transporte, “Latam Airlines mostraría crecimiento moderado en ingresos, pero con relevante mejora en márgenes debido a bajos precios de jet fuel”, dijo BCI. Sus ganancias crecerían 25,2%, y su Ebitda se expandiría 28,5%. Según Credicorp, las ganancias de la aerolínea avanzarían 17,1%, y según Bice lo haría un 19,4%.

Bice Inversiones también reportó que el sector electico anotaría un descenso de 78,5% en su última línea. En tanto, retail subiría 31,7%. En el detalle, SMU anotaría un salto de 98,7%, y Falabella subiría 124,7%.

Para el sector de centros comerciales, espera un alza de 26,8%. “Se espera que los centros comerciales presenten tendencias mixtas. El crecimiento operativo estará impulsado por la consolidación de nuevos activos. Esperamos que la sólida tendencia general de afluencia peatonal en Chile se mantenga en el segundo trimestre de 2025, aunque con una menor contribución del turismo argentino”, señaló la entidad.

Parque Arauco vería una subida de 27% en su utilidad, y Mall plaza de 42%. Cenco Malls vería una leve caída de 0,5%.

Para el sector retail, Credicorp estimó un alza de 20% en su Ebitda y 55,4% en sus ganancias. En tanto el real estate mostraría una expansión de 20% en su Ebitda y de 55,4% en sus ganancias.

En el caso del sector celulosa, Credicorp estimó una caída de 13,7% en su Ebitda y de 44,1% en sus ganancias, donde la última línea de CMPC se desplomaría 98,4% y la de Copec se contraería 21,5%.

En el caso de SQM, la entidad proyectó una baja de 37,2% en sus beneficios y de 17,8% en su Ebitda; mientras que BCI estimó una baja de 55,5% en su última línea, y Bice de 55,1%.