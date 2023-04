Richard von Appen por anuncio del litio: “Más que un tema ideológico es una señal de desconfianza al sector privado, y eso le hace mal a Chile”

A solo días de que el gobierno anunciara su estrategia del litio, continúan las repercusiones. El viernes pasado las acciones de SQM se desplomaron y la bolsa de Santiago cayó con fuerza. Desde el sector privado criticaron la política del gobierno, y hoy el presidente de Sofofa, Richard von Appen, dijo que más que un tema ideológico lo que va es una señal de desconfianza.

“Es una mala señal, porque venimos conversando en distintas mesas hace bastante tiempo, y no solo en torno a la reforma tributaria, de pensiones y laboral, sino como reactivar el crecimiento en Chile, en el cual el sector privado juega un rol fundamental, y crear las confianzas para tener una agenda común, para ver como fortalecer el ahorro, la inversión y bajar la informalidad, y esto va justo en el sentido contrario respecto al rol de los privados. Se está relegando a un segundo plano. Más que un tema ideológico es una señal de desconfianza al sector privado, y eso le hace mal a Chile. A Chile lo construimos todos juntos, y el sector privado ha demostrado más allá de los errores que hemos cometido, que también han ocurrido con empresas estatales, es que hemos aprendido y estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible”, dijo von Appen en Radio Duna.

Y agregó que “no pasan 12 horas después de llamar a buscar la confianza dentro del país entre todos los actores y hay una señal tan confusa, como que el Estado va a ser mayoritario, la verdad es que nos dejó a todos descolocados. Creo que es una mala política para el desarrollo del país, porque está confundiendo roles del Estado, que a mi manera de ver van a limitar el potencial no solamente en esta industria sino en otras también”.

El líder gremial, indicó además que en el tema del litio debería replicarse el modelo que se utiliza en la industria del cobre.

“Lo más relevante en materia de emprendimiento es que podamos gestionar las empresas. Tener la agilidad para tomar decisiones, tomar riesgos, y muchas veces eso no se condice con los objetivos que tiene el Estado. La discusión que podemos tener y donde hay matices como la industria del cobre, donde hay una empresa estatal como Codelco que convive con empresas privadas. No entiendo porque innovar en esto y no replicar algo que está funcionando bien. Ha habido un crecimiento importante en la producción del cobre especialmente por el lado de los privados. Codelco se ha mantenido bastante estable en esto. Hay una discusión sobre las rentas que es legítima, a través del royalty y el impuesto a la renta, que me parece legítimo y en este caso no es royalty sino arrendamiento, pero por qué excluir de que privados puedan desarrollar, y no solo en sociedad con el Estado, sino solo los diversos yacimientos y oportunidades que va a haber, eso no lo comprendo”, sostuvo.

Asimismo, señaló que “tal como hay minería privada 100%, está el caso de El Abra que tengo entendido que Codelco tiene el 49% y Freeport tiene el 51%, y la gestión la tiene Freeport, al igual que otro yacimiento. Esa variedad de alternativas me parece que es lo mejor y lo que va acomodando al mercado y a distintos actores con perfiles distintos, entonces por qué excluir eso, eso no puedo entender cuando hay conocimiento, y el ministro ha dicho que el Estado no tiene el conocimiento de la industria del litio. La verdad es que Chile gracias a las pocas operaciones que tiene es un jugador mundial. Se abre una enorme oportunidad de traer más empresas, tanto nacionales y también internacionales. Hay que sumar más que solamente restringir la capacidad de desarrollo y emprendimiento”.

Por otro lado, von Appen indicó que el sector privado está aportando para el desarrollo de políticas públicas, y que los países se construyen entre todos.

“Creo que he sido el ejemplo de construir puentes, en el cual no tengo ningún prejuicio. Me siento a conversar con personas, a desarrollar una relación donde he sido abierto respecto a nuestro pensamiento. Cuales son las condiciones que necesitamos para hacer bien nuestro trabajo. Al final es la autoridad la que decide. Eso siempre lo he hecho con mucho respeto. Nosotros estamos ayudando para diseñar buenas políticas públicas, pero puede que haya otros actores que no tengan esa confianza. Creo que los países se construyen entre todos. Tenemos que complementarnos. Hay gente muy valiosa dentro del Estado y dentro del sector privado, que queremos Chile y queremos trabajar juntos para que este sea un país de oportunidades, y enfrentar los desafíos que la ciudadanía está demandando. En esto, nadie se puede restar. El sector privado puede y debe cumplir un rol muy relevante en conjunto con el Estado”, señaló.