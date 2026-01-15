Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

El expresidente del Banco Central e investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), Rodrigo Vergara, expuso durante esta jornada sobre el momento económico que vive Chile y el mundo, y entregó una serie de observaciones sobre los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno de José Antonio Kast.

Sin ir más lejos, Vergara entregó su visión sobre el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha sido calificado como un economista más “micro que macro”, lo que ha suscitado algunas dudas respecto del perfil para el cargo que está a punto de asumir.

“Obviamente que el ministro es más micro que macro. Los principales problemas que tenemos de crecimiento son problemas sectoriales, problemas regulatorios, temas ambientales; entonces, alguien que tenga una visión sobre esos sectores, sectorial, puede ser un aporte importante y yo espero obviamente que así sea”, señaló el investigador del CEP.

Mientras respondía preguntas de algunos de los asistentes, Vergara se refirió al crecimiento económico y el desafío que esto representa para el gobierno entrante del republicano. En dicha oportunidad también entregó luces de su visión sobre Quiroz.

“El próximo ministro de Hacienda dijo en Icare que moviendo un par de teclas se podría aumentar la producción minera de cobre en 10% o 20%, una cifra de esa naturaleza: ojalá que sea así. Y algo parecido ha dicho respecto al sector inmobiliario, cambiando los planes reguladores, etc”, recordó el economista.

“Yo sé que es difícil, pero bueno, démosle el beneficio de la duda. Ojalá que así se produzca”, agregó.

Vergara también opinó sobre la labor del actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Entre risas, señaló: “¿Grau en Hacienda? No. No particularmente destacado, por lo menos en mi opinión, en la discusión presupuestaria, ahora en el reajuste del sector público. Una serie de elementos que más bien hacen pensar que no ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio de Hacienda".

Índices económicos

Vergara se refirió al recorte de tasas del Banco Central y valoró el trabajo del ente rector: “Yo creo que lo ha hecho bien, yo creo que ha ido a la velocidad adecuada, bajando gradualmente la tasa de interés para llegar a los niveles actuales e ir eventualmente uno o dos escalones más abajo”, dijo.

Respecto a la gradualidad de los recortes destacó que, teniendo en cuenta el panorama inflacionario, no ha sido lento: “¿Y por qué no ha sido lento? Porque llevamos 5 años con la inflación por encima de la meta, eso es inédito. Por eso el Banco Central no podía arriesgarse a hacer una política muy agresiva y eventualmente no cumplir la meta, nuevamente", puntualizó.

El investigador comentó, además, los resultados de la Casen 2024: “La salida de pobreza es una buena noticia, la fuente es una mala noticia”.

En esta misma línea, Vergara explicó que resultaba negativo que la salida de la pobreza de los deciles más bajos se debiera a los subsidios del Estado y no por los ingresos laborales.

Respecto al crecimiento económico y la inversión, señaló: “Retomar el crecimiento es importante, pero también es difícil”.

En este sentido, reflexionó acerca del impuesto corporativo y la propuesta de Kast de bajarlo: “Yo no soy tan escéptico respecto de los impuestos. Yo más bien creo que con el impuesto corporativo nos fuimos más allá de lo razonable, que tenemos una tasa de impuestos a las empresas que es más alta que la que tienen la mayoría de los países que compiten con nosotros”.