SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Durante su exposición en el Centro de Estudios Públicos, el expresidente del Banco Central entregó también su mirada sobre el futuro titular de Teatino 120, Jorge Quiroz, y destacó que los principales problemas del país hoy son más microeconómicos que macro.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    26.11.2025 Rodrigo Vergara CEP Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez r

    El expresidente del Banco Central e investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), Rodrigo Vergara, expuso durante esta jornada sobre el momento económico que vive Chile y el mundo, y entregó una serie de observaciones sobre los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno de José Antonio Kast.

    Sin ir más lejos, Vergara entregó su visión sobre el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha sido calificado como un economista más “micro que macro”, lo que ha suscitado algunas dudas respecto del perfil para el cargo que está a punto de asumir.

    “Obviamente que el ministro es más micro que macro. Los principales problemas que tenemos de crecimiento son problemas sectoriales, problemas regulatorios, temas ambientales; entonces, alguien que tenga una visión sobre esos sectores, sectorial, puede ser un aporte importante y yo espero obviamente que así sea”, señaló el investigador del CEP.

    Mientras respondía preguntas de algunos de los asistentes, Vergara se refirió al crecimiento económico y el desafío que esto representa para el gobierno entrante del republicano. En dicha oportunidad también entregó luces de su visión sobre Quiroz.

    “El próximo ministro de Hacienda dijo en Icare que moviendo un par de teclas se podría aumentar la producción minera de cobre en 10% o 20%, una cifra de esa naturaleza: ojalá que sea así. Y algo parecido ha dicho respecto al sector inmobiliario, cambiando los planes reguladores, etc”, recordó el economista.

    Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

    “Yo sé que es difícil, pero bueno, démosle el beneficio de la duda. Ojalá que así se produzca”, agregó.

    Vergara también opinó sobre la labor del actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Entre risas, señaló: “¿Grau en Hacienda? No. No particularmente destacado, por lo menos en mi opinión, en la discusión presupuestaria, ahora en el reajuste del sector público. Una serie de elementos que más bien hacen pensar que no ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio de Hacienda".

    Índices económicos

    Vergara se refirió al recorte de tasas del Banco Central y valoró el trabajo del ente rector: “Yo creo que lo ha hecho bien, yo creo que ha ido a la velocidad adecuada, bajando gradualmente la tasa de interés para llegar a los niveles actuales e ir eventualmente uno o dos escalones más abajo”, dijo.

    Respecto a la gradualidad de los recortes destacó que, teniendo en cuenta el panorama inflacionario, no ha sido lento: “¿Y por qué no ha sido lento? Porque llevamos 5 años con la inflación por encima de la meta, eso es inédito. Por eso el Banco Central no podía arriesgarse a hacer una política muy agresiva y eventualmente no cumplir la meta, nuevamente", puntualizó.

    El investigador comentó, además, los resultados de la Casen 2024: “La salida de pobreza es una buena noticia, la fuente es una mala noticia”.

    En esta misma línea, Vergara explicó que resultaba negativo que la salida de la pobreza de los deciles más bajos se debiera a los subsidios del Estado y no por los ingresos laborales.

    Respecto al crecimiento económico y la inversión, señaló: “Retomar el crecimiento es importante, pero también es difícil”.

    En este sentido, reflexionó acerca del impuesto corporativo y la propuesta de Kast de bajarlo: “Yo no soy tan escéptico respecto de los impuestos. Yo más bien creo que con el impuesto corporativo nos fuimos más allá de lo razonable, que tenemos una tasa de impuestos a las empresas que es más alta que la que tienen la mayoría de los países que compiten con nosotros”.

    Más sobre:Rodrigo VergaraCEPJorge QuirozNicolás Grau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Lo más leído

    1.
    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    2.
    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    3.
    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    4.
    Indesa y Territoria desarrollarán proyecto de viviendas, oficinas y comercio frente al Apumanque

    Indesa y Territoria desarrollarán proyecto de viviendas, oficinas y comercio frente al Apumanque

    5.
    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”
    Chile

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones
    Negocios

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    De cortado por Pellegrini a ser el salvador del Betis en Copa del Rey: “No soy mensajero; mi trabajo es jugar al fútbol”
    El Deportivo

    De cortado por Pellegrini a ser el salvador del Betis en Copa del Rey: “No soy mensajero; mi trabajo es jugar al fútbol”

    Lucas del Río sale del podio de la categoría Challenger de los autos en el Dakar

    “Se sumará a la proyección y al primer equipo”: la UC sorprende y ficha a volante argentino de 19 años

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos
    Cultura y entretención

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia
    Mundo

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños