Senadores de Hacienda y Trabajo aprueban proyecto que fija aporte de $200 mil a personas que han reducido sus ahorros en las AFP

Las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo del Senado aprobaron por unanimidad este jueves el proyecto que establece un aporte por una sola vez de $200 mil a las personas que, tras los retiros de fondos previsionales, redujeron sus saldos en las cuentas de capitalización individual.

Ello tras el acuerdo alcanzando entre los parlamentario de no presentar indicaciones a la iniciativa para no demorar su trámite legislativo, mientras el Ejecutivo, a su vez, no insistió con el artículo que buscaba elevar en 2% la cotización previsional.

Así el proyecto quedó en condiciones de ser visto por el Senado para su último trámite legislativo.

Ayer la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece el beneficio, Esto después de que el gobierno accediera a una propuesta de la oposición y presentara una indicación que eleva el número de beneficiarios de la iniciativa, pasando desde los que al 31 de marzo hayan quedado con saldo cero a los que a esa fecha tubieran menos de $200 mil.

En este último caso el mecanismo considera que el aporte estatal sea por la diferencia que se de hasta alcanzar los $200.

Así, ahora la cantidad de personas que recibirán el aporte estatal en sus cuentas en las AFP pasaría de cerca de 3 millones a unas 3,55 millones.

El costo fiscal de la iniciativa será de US$937 millones.

El aporte será depositado en las cuentas de capitalización individual de cada afiliados, los que podrán sacarlos, si asi lo deciden, en el marco del proceso del tercer retiro de los fondos previsionales.

Cotización adicional

Ayer la Cámara rechazó por 76 votos en contra, 64 a favor y una abstención el artículo que buscaba establecer una cotización adicional de 2%, distribuida en 1% con cargo al empleador o al trabajador independiente, y 1% con cargo al Estado con un tope de 0,3 UF mensuales para los trabajadores con sueldos iguales o inferiores a $800 mil.

Esto pese a que el gobierno accedió a establecier una gradualidad para el aporte de las pymes, la que partiría en 0,2% hasta llegar al 1% en enero de 2024.