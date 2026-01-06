CNC detecta un aumento del rechazo por el comercio ilegal, pero que se mantiene el comportamiento de compra

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) dio cuenta de que aumentó la percepción negativa respecto al comercio informal, pero su tendencia de compra se mantuvo estable.

“Existe un rechazo mayoritario, pero con grietas de tolerancia. La mayoría está en desacuerdo con que estas actividades ocurran en su barrio/comuna, pero legitima su causa estructural: falta de empleo formal“, dijo la CNC.

Según dio cuenta la “Tercera encuesta nacional sobre percepción del comercio ílícito y contrabando en Chile” de la CNC, alrededor de nueve de cada diez personas reconoce que la venta de productos ilegales o falsificados genera un daño al país y a los ciudadanos al no pagar impuestos, saben que se exponen a sanciones y que, muchas veces, hay mafias detrás.

Un 59% de los encuestados asocia el comercio ilegal con temas de delitos y actividades ilegales, cifra que sube a 72% cuando se pregunta por contrabando de productos.

Otro de los resultados del sondeo es que nueve de cada diez personas reconocen las sanciones asociadas al comercio ilícito, principalmente multas en dinero (74%), seguido de penas de cárcel (26%). Por otra parte, un 87% está consciente de que estas actividades pueden financiar redes delictivas.

“La mayoría rechaza que se lleven a cabo actividades relacionadas con el comercio ilegal y ambulante informal en sus comunas o barrios, sobre el 50% desaprueba el comercio ambulante informal y más de un 60% rechaza la piratería y el contrabando, aumentando el rechazo con respecto a 2024″, resalta la CNC.

El CNC explica que el comercio ambulante informal sigue atribuyéndose principalmente a la necesidad económica (desempleo), como principal causa, seguido por barreras legales y administrativas, temas de conveniencia y la percepción de un aumento de prácticas informales. Por su parte, la principal relación del comercio ambulante informal es con la inmigración irregular y el desempleo. En segundo término, con contrabando, inseguridad y delincuencia. Sube percepción de relación con narcotráfico con respecto a 2024.

En tanto, nueve de cada diez personas considera que deben implementarse medidas para reducir su incidencia, aumentando los que mencionan la necesidad de un mayor control por parte de las autoridades. Por su parte, una de cada dos personas menciona a las municipalidades como principales responsables en reducir el comercio ambulante.

Sobre las causas que dan pie al comercio ambulante informal, las personas apuntaron principalmente a la inmigración irregular (75%) y la necesidad económica por el desempleo (74%). En segundo término, las causas tienen relación con el contrabando (70%), inseguridad (70%) y delincuencia (69%). “Sube percepción de relación con narcotráfico con respecto a 2024″, resaltó la CNC.

La CNC también destacó el mayor conocimiento respecto al comercio no regulado. “La mayoría de los encuestados reconoce los conceptos de comercio ilegal, ambulante informal y contrabando al ver sus definiciones (cerca del 75%), sino que, además, este reconocimiento aumenta con respecto al año anterior”, añadió.

Qué se compra en la calle y por qué

El gremio del comercio también destaca que, pese a un aumento del rechazo, se mantiene la tendencia de compra, donde una de cada tres personas ha realizado compras en el comercio ambulante informal recientemente, y exceptuando la compra de frutas y verduras, un 28% de los encuestados compró algo en los últimos tres meses en el comercio ambulante informal, siendo el precio más bajo el principal atractivo, mientras que dos de cada cinco personas señalan que “justo iban pasando por el lugar”.

En los últimos tres meses, el producto más consumido en el comercio informal ha sido la ropa, seguido de los artículos de aseo. Por otra parte, al preguntar por lo último que ha comprado, destaca la comida envasada o preparada con un fuerte incremento respecto al 2024. Las principales barreras para comprar están relacionadas con la calidad de los productos, con un fuerte incremento con respecto a la medición anterior, seguido por la falta de interés y temas éticos.

El presidente de la CNC, José Pakomio, estimó que “aunque un tercio de las personas reconoce haber comprado en el comercio ambulante, existe una tensión entre valores y comportamiento. Precio y conveniencia siguen pesando, por eso necesitamos más educación y fiscalización. Combatir el comercio ilícito también es educar: que los consumidores reconozcan riesgos, exijan su boleta y prefieran el comercio formal”.