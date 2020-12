Consejos para disminuir contagios durante Navidad y Año Nuevo en pandemia

La presencia del Covid-19 ha cambiado la manera en que las personas se relacionan entre sí y las fiestas de fin de año no serán la excepción, más aún considerando que muchas comunas del país han retrocedido de fase y los contagios han ido en aumento en algunas ciudades.

Por lo mismo, y considerando que el principal objetivo de todos es evitar rebrotes, el Coordinador Red de Urgencia RedSalud, doctor Paulo Granata, entrega algunas recomendaciones para prevenir contagios durante estas festividades, donde la clave es el autocuidado.

“Cada vez que debo elegir entre participar en una actividad social, ya sea Navidad, Año Nuevo o cualquier otra, debo pensar, ¿a quiénes estoy exponiendo con esto? El Covid-19 sigue siendo un virus mortal y nadie sabe si en determinado paciente se manifestará como un resfriado o bien, requerirá de la internación en un recinto asistencial. Por eso, si me siento mal, si tengo tos o algunos síntomas de malestar general, lo ideal es evitar asistir a lugares donde estén nuestros padres, abuelos u otros cercanos y buscar otras formas de celebración, donde no se exponga al resto”, aseguró el especialista.

En caso de que haya tomado la decisión de organizar una reunión social para cualquiera de las fiestas de cierre de año, la sugerencia es comenzar a prevenir desde mucho antes.

“Al organizar una cena, ya sea Navidad o Año Nuevo, debo ser precavido con muchos días de anticipación. Esto significa no ir al mall o a centros comerciales en horarios donde se aglomera la mayor cantidad de gente y preferir horarios en la mañana o simplemente, elegir compras online. Otro tema fundamental es tener claro que el uso de la mascarilla debe ser obligatorio. Si es de género, esta debe ser capaz de filtrar al menos 8 micrómetros y si es desechable, mejor llevar varias unidades de reemplazo, sobre todo porque puedo tardar varias horas en una reunión o haciendo compras”, agrega el doctor Granata.

De hecho, el urgenciólogo advierte evitar la elección de mascarillas solo por motivos estéticos. “No puedo comprar una mascarilla solo porque es bonita. Hoy este implemento es clave para protegernos y también, disminuir riesgos para los demás. Por eso debo asegurarme de que este producto sea capaz de filtrar adecuadamente y que no solo se reduzca a un género que combina con lo que llevo puesto”, aseguró.

Cenas en lugares ventilados y con reducido aforo

En materia de celebraciones, el experto es enfático en aconsejar reuniones con un número reducido de participantes y, en caso de que estas se lleven a cabo, preferir espacios en exterior o con alta ventilación.

“En Chile tanto la Navidad como el Año Nuevo se celebran en época de verano. Aprovechando que en gran parte del país hay un clima más cálido, talvez sería conveniente realizar una cenar en el patio, o en un sector exterior de la casa. Si eso es no es posible, entonces optar por tener un espacio lo más ventilado posible, dejando la puerta abierta o acercar la mesa lo más cerca de una ventana”, aseguró Granata.

Al momento de usar platos, vasos y servicios, el consejo es diferenciar los utensilios evitando el uso cruzado de estos implementos, es decir, en lo posible que las personas puedan separar los servicios, platos y vasos para cada uno de los invitados. “Si se puede entregar una bolsita para cada comensal, mucho mejor. Aquellos que estén como visitantes deben preocuparse de no usar ni el tenedor, ni el cuchillo ni la chuchara de otro invitado. Para los vasos es conveniente el uso de marcadores. Cuando toque el momento de levantar la mesa, ideal que todo esto se lleve directamente al lavaplatos, lavavajilla o al fregadero y, quien lo haga, de forma inmediata pueda lavarse las manos con jabón por 20 segundos mínimo”, aclara el especialista.

Crédito: Pikrepo

A la hora de dar los brazos para fin de año, el Coordinador Red de Urgencia RedSalud, doctor Paulo Granata, aconseja preferir otras expresiones de afecto, sobre todo si la celebración incluye a personas que no son familiares o que viven en otros lugares. “Este es un año muy especial y todos debemos entender que, por mucho que deseemos abrazar a otro, el mejor gesto de cariño es la prevención. Por lo mismo, el choque de codo puede ser un muy buen reemplazante, porque el codo es una parte del cuerpo que no llega a la cara o hacerlo por ejemplo con el pie”, afirmó.

Tampoco se recomienda visitar a los vecinos de forma inesperada. “A veces la costumbre nos lleva a ir a las casas de los vecinos y abrazarlos para desearles un buen año. Sin embargo, en esta oportunidad es mejor no hacerlo y disfrutar sólo con quienes estoy compartiendo en mi hogar. Además, uno no sabe si los vecinos están o no en situación de cuarentena, si están con sospecha de Covid-19 o son casos positivos. Lo mejor es entregarle los mejores deseos pero respetando el distanciamiento físico”, advierte el experto.

Por último, si días después de las fiestas, alguien presenta alguno de los síntomas de Covid-19, no solo se debe consultar con un especialista de forma urgente, sino que además, avisar de inmediato al resto de los invitados.

“Hay que recordar que la fiebre no es el único síntoma: también puede aparecer tos, malestar general del cuerpo, pérdida del olfato o del gusto, entre otros. Este es un virus que sigue siendo peligroso y ninguna medida va a estar de sobra”, sentencia Granata.