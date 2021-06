¿Deberíamos estar preocupados por la cepa híbrida de Covid detectada en Vietnam y que provocó una ola de contagios en ese país?

Recientemente escuchamos que se ha detectado una nueva “variante híbrida” del coronavirus en Vietnam, en medio de un aumento en los casos en el país.

La variante se describió originalmente como un híbrido de las cepas del virus del Reino Unido (ahora Alpha) e India (ahora Kappa B.1.617.1 y Delta B.1.617.2). Pero, ¿qué significa esto realmente? Y si miramos la ciencia detrás del comportamiento de los virus, ¿es realmente un híbrido lo que estamos viendo?

En virología, el nombre científico de un híbrido es “recombinante”. La recombinación es cuando dos cepas infectan a una persona al mismo tiempo y se combinan para formar una nueva cepa.

Este proceso es común en la influenza, donde a menudo se denomina “cambio antigénico”.

La principal preocupación con la recombinación viral es la posibilidad de que la nueva cepa emerja rápidamente con las ventajas de ambas cepas, y obtendrá, por ejemplo, una cepa que sea más transmisible y más rápida de replicarse. Lo mismo puede ocurrir con la mutación gradual, pero esto lleva más tiempo.

La evidencia emergente sugiere que los coronavirus pueden experimentar recombinación, lo que puede haber contribuido a los orígenes del Sars-CoV-2, el virus que causa el Covid-19. Hay evidencia moderada de que el propio Sars-CoV-2 ha sufrido alguna recombinación reciente, y los primeros informes sugieren un posible evento de recombinación entre una variante Alpha (B.1.1.7) y Epsilon (B.1.429).

Es importante tener en cuenta que estos informes son tempranos y parte de la ciencia aún no ha sido revisada por pares. Por lo tanto, aún debe confirmarse el papel de la recombinación en la evolución del Sars-CoV-2.

Según los primeros informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la secuenciación genética ahora muestra que la cepa que circula en Vietnam es una cepa Delta que ha desarrollado algunas mutaciones adicionales.

Científicamente, y según la OMS, esto significa que no es un “híbrido” en absoluto. Más bien, es una versión mutada de la variante Delta.

La variante Delta se detectó originalmente en la India y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Los primeros informes sugieren que es más transmisible y posiblemente más mortal que otras variantes, por lo que las principales autoridades sanitarias, incluso en Vietnam, están en alerta máxima.

Todavía no conocemos los detalles de qué mutaciones adicionales se encuentran en la versión de Vietnam de la variante Delta. Pero ya hemos visto este fenómeno antes, donde se informa que las mutaciones conocidas en una variante se acumulan en una variante diferente del Sars-CoV-2.

A fines del mes pasado, los funcionarios de salud vietnamitas informaron que esta denominada variante híbrida que circulaba era muy peligrosa y más transmisible que otras cepas del virus. Dijeron que estaba detrás del aumento en las infecciones que experimentó Vietnam durante mayo.

Estos informes iniciales se basaron en observaciones clínicas. Aún no se sabe con certeza si esta variante mutada es más infecciosa y hasta qué punto puede estar implicada en el aumento actual de infecciones en Vietnam.

Cuando a alguien se le diagnostica Covid-19, no siempre es común realizar una secuenciación del genoma completo en su muestra viral. A menudo, es un proceso costoso y que lleva mucho tiempo realizado por funcionarios de salud pública, epidemiólogos y virólogos para comprender y predecir el movimiento de un brote.

Esto significa que no todos los países tendrán la capacidad de proporcionar rápidamente secuencias de Sars-CoV-2 de genoma completo. Entonces, los detalles exactos de qué cepa está circulando siempre vendrán después de los informes de números de casos.

Es probable que aún no sepamos si esta cepa Delta alterada es la predominante que circula en Vietnam. Vietnam aún no ha realizado un análisis completo de los datos genómicos de suficientes muestras de pacientes o aún no ha hecho pública esta información.

Además, aún no sabemos si esta variante mutada es más transmisible o causa un Covid-19 más grave que la variante Delta o el Sars-CoV-2 original. Tampoco sabemos si afectará la eficacia de las vacunas Covid.

Para responder a estas preguntas, necesitaremos datos genómicos más detallados, tiempo para ver cómo se desarrollan las cosas en la comunidad, así como datos de estudios científicos y clínicos que involucren a personas infectadas con esta variante.

A medida que la pandemia de Covid-19 continúa evolucionando, también lo hacen las cepas de Sars-CoV-2 que impulsan el caos.

Inicialmente, los informes se centraban en la “variante del Reino Unido” o la “variante de la India”, etc.

Reconociendo la necesidad de un sistema de nomenclatura universal, la OMS ha evaluado la clasificación genómica de las cepas y ha proporcionado nuevos nombres más generales basados en el alfabeto griego.

Esta lista incluye tanto “variantes de interés” como “variantes de preocupación”. Si bien Delta se clasifica como una variante de preocupación, esta variante alterada detectada en Vietnam no se incluye en esta categoría.

Para ser considerada como una nueva variante del virus o cepa, una variante debe mostrar propiedades físicas distintas y, por lo tanto, comportarse de manera diferente al virus original o una cepa existente. Desde la perspectiva de la OMS, este no parece ser el caso de la cepa Delta mutada. Al menos no todavía.

Vietnam era un país que se enorgullecía de contener el virus, con un éxito inicial en el control fronterizo y las medidas de salud pública. Esto resultó en períodos sin transmisión comunitaria. Actualmente, registra más de 200 casos nuevos al día (el 10 de junio había 413).

Con cepa híbrida o no, la situación de Vietnam debería ser un recordatorio para el mundo de la importancia continua del distanciamiento social y la vacunación en nuestra lucha contra Covid-19.

*Líder de investigación en virología y enfermedades infecciosas, Universidad de Griffith