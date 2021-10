Esta es la vacuna favorita y más vendida del mundo; este es el peligro de no usar mascarilla en la calle y Chile negocia importación de la primera pastilla contra el Covid: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. Esta es la vacuna favorita y más vendida del mundo

Según un artículo de The Wall Street Journal publicado por Qué Pasa, la vacuna Covid-19 de Pfizer y BioNTech, que hasta ahora ha enviado más de 1.600 millones de dosis a más de 130 países, se ha convertido en la vacuna preferida del mundo.

Los países han comprado 3.500 millones de dosis de esta inyección, alrededor de mil millones de dosis más de las que compraron a AstraZeneca PLC, el segundo proveedor más grande del mundo, según el Duke Global Health Innovation Center.

Lo que impulsa la popularidad, según dijeron los funcionarios del gobierno y los analistas de la industria en el mismo artículo, es la alta efectividad de la vacuna, incluso contra la variante Delta altamente contagiosa, sin las preocupaciones sobre la coagulación de la sangre que han perjudicado la absorción de las inyecciones de AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Además, la protección proporcionada por la vacuna Pfizer-BioNTech no parece disminuir con el tiempo tanto como las vacunas chinas, según los estudios y los funcionarios del gobierno, y los suministros no han sido limitados como con la vacuna Sputnik V de Rusia.

Todavía existe mucha demanda para las otras vacunas, según los funcionarios y analistas. Es probable que muchos países de ingresos bajos y medianos en particular dependan de sus rivales, dijeron los analistas, porque Pfizer simplemente no puede producir para todo el mundo y los competidores pueden almacenarse más fácilmente y pueden ser menos costosos.

Foto: AFP

Pfizer ha aumentado los precios en algunos países a medida que ha aumentado la popularidad de su vacuna. Un funcionario del ministerio de salud israelí dijo en diciembre a la emisora pública Kan que pagaba 62 dólares la dosis, aunque el gobierno no ha confirmado oficialmente ninguna cifra. Un precio mucho más alto de lo que han estado pagando la mayoría de los países, como en la Unión Europea donde aumentó el precio de US$18 a US$23 por dosis.

La popularidad de la vacuna Pfizer-BioNTech también posiciona a la farmacéutica de Nueva York para capturar una mayor participación en el mercado mundial de vacunas, según Ronny Gal, analista de Bernstein Research. Pfizer es propietaria de Prevnar, la vacuna contra la neumonía más vendida en el mundo, que el año pasado tuvo ventas por US$5,9 mil millones. Además, le permitirá emerger como un actor farmacéutico global por derecho propio. Los analistas dijeron que los ingresos provenientes de los contratos de suministro de Covid-19 ayudarán a financiar la cartera de medicamentos y vacunas experimentales de la compañía.

Moderna fabrica una vacuna similar basada en ARNm, pero no se usa tan ampliamente, dijeron los analistas, porque Pfizer tiene mayores capacidades comerciales y de fabricación. Además, la asociación de Pfizer con Israel arrojó datos de efectividad en el mundo real que están ayudando a los países a tomar decisiones sobre vacunación.

Según la nota de WSJ publicada por Qué Pasa, algunas investigaciones sugieren que la vacuna Moderna brinda una protección más fuerte contra Delta, pero los expertos en salud pública dicen que ambas son altamente efectivas para prevenir enfermedades graves.

Algunos países también tienen un uso limitado de la vacuna de Moderna por parte de ciertos grupos debido al riesgo de una enfermedad cardíaca inflamatoria rara, que también se ha observado en una pequeña cantidad de personas más jóvenes que recibieron la inyección de Pfizer-BioNTech.

La preferencia por Pfizer es un cambio con respecto al año pasado, cuando muchos países optaron por buscar contratos de suministro con empresas occidentales, Rusia o China que estaban desarrollando inyecciones utilizando tecnologías más tradicionales que la tecnología de ARNm basada en genes no probada en ese momento.

Turquía por su parte ha cambiado recientemente a la inyección de Pfizer-BioNTech, para alentar los viajes a países que no han aprobado la vacuna china.

Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, recientemente comenzó a restringir la entrada a lugares públicos a cualquier persona que haya recibido una vacuna Sinopharm hace más de seis meses, a menos que reciba un refuerzo. Lo que no se aplica a las personas que se han inyectado Pfizer-BioNTech.

El Reino Unido ahora recomienda la inyección de Pfizer-BioNTech para la campaña de refuerzo del país en lugar de AstraZeneca, y Argentina que inicialmente rechazó esta vacuna, en agosto, firmó un acuerdo por más de 20 millones de dólares por estas inyecciones a US$12 la dosis, más caro que los contratos con Sputnik y AstraZeneca, según los contratos. “Es muy importante porque, junto con Moderna, es la vacuna que ha demostrado ser más efectiva”, dijo la legisladora del país trasandino Graciela Ocaña.

2. Este es el peligro de no usar mascarilla en la calle

Debido a la incertidumbre que aún genera la pandemia y la propagación de la variante Delta, más contagiosa y letal que la cepa original, que en Chile ya representa el 80% de las muestras secuenciadas, algumnos organismos sanitarios internacionales, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés) recomiendan que incluso las personas vacunadas sigan usando mascarillas en espacios cerrados, para así evitar la exposición y la transmisión del coronavirus

Sin embargo, muchos países, como Argentina por ejemplo, han flexibilizado su uso en espacios abiertos, como las calles o parques.

Pero investigadores del Instituto Indio de Tecnología de Bombay descubrieron que cuando una persona tose al aire libre, el viento que fluye en la misma dirección puede propagar el virus más rápido en distancias más largas que en condiciones de calma, como ocurre en interiores.

“El estudio es significativo porque apunta al aumento del riesgo de infección que podría provocar la tos en la misma dirección que el viento”, dijo el coautor de la investigación, Amit Agrawal. “Según los resultados, recomendamos usar mascarillas al aire libre, especialmente en condiciones de viento”, añadió.

De acuerdo a la investigación, la mayoría de los estudios modelan el flujo de la tos utilizando bocanadas de aire o un perfil pulsante simple. Pero una tos real es más complicada, presenta un flujo turbulento con estructuras vorticales prominentes que se arremolinan como mini remolinos.

Para investigar estos vórtices, los investigadores utilizaron una gran simulación de remolinos, un modelo numérico en dinámica de fluidos computacional que simula turbulencias. Modelaron chorros de tos en condiciones de viento y en condiciones tranquilas que representan un ambiente interior típico.

Estas simulaciones muestran que incluso una ligera brisa de extiende el distanciamiento social efectivo en aproximadamente un 20%, de 1 30 cm a casi 2 metros y de 11 metros a 22 metros, dependiendo de la fuerza de la tos. A 15-17 kmph, la propagación del virus aumenta en distancia y duración.

La simulación realizada por os científicos.

Los investigadores encontraron que los vórtices permiten que las gotas más grandes persistan en el aire por más tiempo de lo que normalmente se supone, lo que aumenta el tiempo que lleva diluir adecuadamente la carga viral en el aire fresco.

A medida que el chorro de tos evoluciona y se propaga, interactúa con el viento que fluye en la misma dirección y las gotitas infectadas más grandes quedan atrapadas en los vórtices del chorro en lugar de caer relativamente rápido al suelo bajo la gravedad.

“El aumento del tiempo de residencia de algunas de las gotas más grandes aumentará la carga viral que se transmite a través del chorro de tos y, por lo tanto, las posibilidades de infección”, dijo Agrawal. “En general, el estudio destaca un aumento de las posibilidades de infección incluso en presencia de una brisa ligera”.

Por eso, concluyeron los investigadores, usar mascarillas en la calle, sigue siendo una medida muy recomendable.

3. Chile ya negocia con laboratorio que producirá la primera pastilla contra el Covid-19

Según una nota de Qué Pasa, esta semana, la farmacéutica Merck & Co (MSD en Chile) y Ridgeback Biotherapeutics que desarrolla el que podría ser el primer medicamento oral utilizado como tratamiento contra la enfermedad causada por el coronavirus Sars-CoV-2 presentó sus antecedentes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, su sigla en inglés), para que autorice su uso de emergencia en pacientes que estén contagiados y hayan desarrollado síntomas leves a moderados.

El fármaco llamado Molnupiravir, mostró en un estudio hace un par de semanas tener prometedores resultados, lo que se suma a la gran ventaja de su vía de administración. Patricia Morales, directora de Investigación Clínica de MSD Chile, explicó a Qué Pasa que “hasta el momento, los datos obtenidos en el análisis interino del estudio MOVE OUT demuestran que los pacientes, ambulatorios, con factores de riesgo por comorbilidad asociados, como edad mayor de 60 años, obesidad, hipertensión, diabetes, tienen un 50% de reducción del riesgo de muerte u hospitalización, cuando se usa en forma temprana”.

Carlos Dufeu, director de Policy de MSD Chile, señaló que han estado en conversaciones con varios países para la compra y uso de este fármaco. “En el caso de Chile, hemos avanzado en conversaciones para entregar al Gobierno información científica y clínica detallada, para que las autoridades puedan evaluar la incorporación de molnupiravir en su estrategia de contención”.

Además, adelantó que en cuanto el fármaco sea aprobado por la FDA, presentarán los antecedentes de los estudios clínicos al Instituto de Salud Pública para obtener una autorización de uso de emergencia también en nuestro país.

En cuanto al costo, Dufeu, aclaró que aún no se ha establecido un precio para este medicamento ya que aún no ha sido aprobado para su uso. Sólo tienen un acuerdo de compra anticipado con el gobierno de EE.UU. para un volumen sustancial de molnupiravir, ”pero este no representa un precio de lista para Estados Unidos ni ningún otro país”.