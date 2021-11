Esta vacuna, que tiene un compuesto chileno, será diferente a todo lo conocido; no vacunados tienen 20 veces más probabilidades de morir y Europa retoma cuarentenas: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. Esta vacuna, que tiene un componente chileno, será diferente a todo lo conocido

Una vacuna basada en proteínas que ha sido usada por décadas para protegerse contra la hepatitis y el herpes zóster podría cambiar el destino de la pandemia.

El laboratorio Novavax está utilizando esta base para desarrollar una nueva vacuna para el Covid-19. Su principal bondad, de acuerdo a sus creadores: no provoca efectos secundarios.

Eso significa que quienes se la apliquen no sufrirán dolores de cabeza, fiebre, náuseas o escalofríos asociados por ejemplo a las vacunas de ARNm de Moderna y Pfizer.

De acuerdo a un artículo publicado por la revista Nature, la compañía con sede en Maryland, EE.UU. ya ha solicitado su uso en Australia, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea, e Indonesia acaba de obtener la autorización de uso de emergencia.

“Los resultados del ensayo de fase 3 parecen muy prometedores”, dijo el Dr. Davidson Hamer, profesor de salud y medicina global en la Universidad de Boston y médico del Centro Médico de Boston.

“Utiliza una estrategia más básica y eso puede ser tranquilizador para aquellos que dudan”, dijo Hamer. “Es muy alentador”, agregó.

De acuerdo al artículo, la inyección de Novavax podría ayudar a algunos de los países más pobres del mundo porque esta vacuna, además, es más barata de producir y distribuir.

Foto: Reuters

“El mundo necesita estas vacunas a base de proteínas para llegar a las poblaciones vulnerables”, dijo Nick Jackson en el artículo de Nature. El es el director de programas y tecnologías innovadoras de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias, que ha invertido más de mil millones de dólares en cinco vacunas Covid-19 a base de proteínas en desarrollo activo.

Jackson añadió que las vacunas proteicas “van a llamar la atención en una nueva era de inmunización Covid-19″.

La vacuna Novavax tiene una efectividad del 90%, según un ensayo, pero eso fue antes de que llegara la variante delta, informa Nature.

El prototpio también podría brindarles una opción a quienes buscan un refuerzo y la combinación de vacunas se ha vuelto más popular, ya que los expertos dicen que ofrece aún más protección.

La vacuna Novavax contiene la proteína de pico del propio coronavirus, pero formulada como una nanopartícula, que no puede causar enfermedades, según informes publicados.

Y es una de las vacunas ya aprobadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para los viajes aéreos en EE.UU. lo que les da a los 30,000 en la prueba para el jab un pasaporte para moverse.

Otras de las características de la vacuna es que utiliza como uno de sus componentes una sustancia extraída del quillay y que potencia el efecto de la vacuna. Estas saponinas se obtienen directamente en los laboratorios de Desert King, la empresa chilena dueña de varias patentes que dan origen al potenciador de vacunas, que entre otros grandes laboratorios, utiliza Novavax.

El quillay (Quillaja saponaria Molina), árbol endémico de la zona centro sur del país, además de sus reconocidos usos como espanta polillas y shampoo, es rico en saponinas, una sustancia tipo jabón (hace espuma) que por años ha sido clave en la industria de las vacunas veterinarias y humanas.

2. No vacunados tienen 20 veces más posibilidades de morir

Una investigación realizada por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, Estados Unidos mostró que el 81,3% de las muertes relacionadas con Covid-19 entre el periodo de tiempo entre el 4 de septiembre y el 1 de octubre (el estudio completo se realizó desde el 15 de enero al 1 octubre de 2021) en esa región del país ocurrieron entre personas no vacunadas. Un dato drásticamente diferente al 5% de estas muertes que ocurrieron entre los parcialmente vacunados y el 13,7% que involucró a pacientes completamente vacunados.

Además, los resultados arrojaron que las personas no vacunadas tenían 20 veces más probabilidades de morir de Covid-19 que las completamente vacunadas durante el periodo de estudio en el mes de septiembre. Asimismo, mostró que los no vacunadas tenían 13 veces más probabilidades de contraer la enfermedad provocada por el virus Sars-CoV-2, que las que estaban completamente vacunadas, donde más de 7 de cada 10 personas infectadas no estaban vacunadas, en comparación con el 19,3 por ciento de las que estaban parcialmente vacunadas y el 8,4 por ciento de las completamente vacunadas.

Asimismo, en los casi nueves meses que duró el estudio, los datos mostraron que las personas no vacunadas tenían 45 veces más probabilidades de infectarse y 40 veces más probabilidades de sufrir una muerte relacionada con Covid-19. Aproximadamente el 85% de los que contrajeron o murieron por Covid-19 no estaban vacunados.

Una nueva investigación que proporciona más evidencia que respalda las vacunas y que se suman a los recientes datos como los publicados por un artículo de Qué Pasa, donde se muestra que la efectividad para prevenir el Covid sintomático subió de 56% a 80,2%; en quienes recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech la efectividad se eleva de 56% a 90%, y con AstraZeneca, aumenta de 56% a 93%.

En cuanto a la prevención de hospitalización, la efectividad de la vacuna de refuerzo CoronaVac sube de 84% a 88%, con Pfizer-BioNTech aumenta de 84% a 87%, y AstraZeneca crece de 84% a 96,3%.

Foto: AFP

El Dr. Carlos Pérez, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes y decano Facultad de Medicina Universidad San Sebastián señaló en un artículo a Qué Pasa que “se ha mostrado claramente que la vacuna contra Covid-19 protege contra infección, pero especialmente contra enfermedades grave y muerte. Las personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna tienen un riesgo mucho mayor de complicarse y de fallecer, especialmente, si son personas de edad mayor y/o tiene enfermedades crónicas aumentan su riesgo”.

“Se sabe también, que para personas que ya han recibido sus dos dosis al transcurrir los meses se va perdiendo la inmunidad y es necesario la dosis de refuerzo para elevar nuevamente sus niveles de anticuerpos y así mantener la protección contra enfermedades y especialmente enfermedades graves” añadió.

El estudio, también muestró que en el período de la investigación, las personas no vacunadas que tenían 40 años o más, tenían 55 veces más probabilidades de morir de Covid-19 que otras que tenían la misma edad y estaban completamente vacunadas. Entre los mayores de 75 años, los no vacunados tenían 12 veces más probabilidades de morir.

3. Europa vive nueva ola y vuelven las cuarentenas

Europa se ha convertido otra vez en el epicentro de la pandemia, llevando a algunos gobiernos a considerar la posibilidad de volver a imponer impopulares confinamientos en el periodo previo a la Navidad y suscitando el debate sobre si las vacunas por sí solas son suficientes para controlar el Covid-19.

Europa representa más de la mitad de las infecciones promedio de 7 días a nivel mundial y alrededor de la mitad de las últimas muertes, según un recuento de Reuters. Se trata de los niveles más altos desde abril del año pasado, cuando el virus arrasó Italia por primera vez.

Los gobiernos y las empresas están preocupados de que la pandemia prolongada descarrile una frágil recuperación económica. Países como los Países Bajos, Alemania, Austria y la República Checa están tomando o planificando medidas para frenar el avance.

El primer ministro interino neerlandés, Mark Rutte, anunció un confinamiento parcial de tres semanas desde el sábado, el primero de Europa occidental desde el verano.

“El virus está en todas partes y debe combatirse en todas partes”, dijo Rutte en un discurso el viernes por la noche.

Las nuevas preocupaciones sobre lo que el primer ministro británico Boris Johnson describió el viernes como “nubes de tormenta” sobre Europa se producen en un momento en que las exitosas campañas de vacunación se han estancado antes de los meses del invierno boreal y la temporada de gripe .

Cerca del 65% de la población del Espacio Económico Europeo (EEE), que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, ha recibido dos dosis, según datos de la UE, pero el ritmo se ha ralentizado en los últimos meses.

Foto: AP

La aceptación en los países del sur de Europa es cercana al 80%, pero las dudas han obstaculizado el despliegue en Europa central y oriental y Rusia, lo que ha provocado brotes que podrían colapsar la atención médica.

Alemania, Francia y Países Bajos también están experimentando un aumento en las infecciones, lo que demuestra el desafío incluso para los gobiernos con altas tasas de aceptación, al tiempo que frustra las esperanzas de que las vacunas signifiquen un regreso casi a la normalidad.

Sin duda, las hospitalizaciones y muertes son mucho más bajas que hace un año y las grandes variaciones por país en el uso de vacunas y refuerzos, así como las medidas de distanciamiento social, dificultan sacar conclusiones para toda la región.

No obstante, virólogos y expertos en salud pública dijeron a Reuters que la culpable sea probablemente una combinación de baja vacunación en algunas partes, la disminución de la inmunidad entre los inoculados temprano y la complacencia con las mascarillas y el distanciamiento a medida que los gobiernos relajaron las restricciones durante el verano boreal.

“Si hay algo que aprender de esto es que no hay que sacar los ojos de la pelota”, dijo Lawrence Young, virólogo de la Escuela de Medicina Warwick de Reino Unido.

El último informe de la Organización Mundial de la Salud para la semana hasta el 7 de noviembre mostró que Europa, incluida Rusia, fue la única región que registró un aumento en los casos, un 7%, mientras que otras áreas informaron disminuciones o tendencias estables .

De manera similar, informó un aumento del 10% en las muertes, mientras que otras regiones reportaron disminuciones.

El sombrío panorama está provocando escalofríos en las empresas y los gobiernos, temerosos de que una prolongada pandemia descarrile una frágil recuperación económica, sobre todo ahora que se reanudaron los vuelos transatlánticos y las fronteras comenzaron a reabrirse.

En Alemania, se reportó que algunas ciudades cancelaron de nuevo los mercados navideños, mientras que Países Bajos podrían cerrar teatros y cines, suspender grandes eventos y adelantar el cierre de cafés y restaurantes.

Los países de la UE están aplicando vacunas adicionales a las personas mayores y aquellos con sistemas inmunológicos debilitados, pero expandirlas a una mayor parte de la población ya los adolescentes deberían ser una prioridad para evitar pasos como el encierro, mayoría dijeron los científicos.

“La verdadera urgencia es ampliar el grupo de personas vacunadas tanto como sea posible”, dijo Carlo Federico Perno, jefe de diagnóstico de microbiología e inmunología del Hospital Bambino Gesù de Roma.