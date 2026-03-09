SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Red Activa

    Cómo JetSMART se ha posicionado entre las aerolíneas con mayor participación femenina en la región

    Hoy JetSMART alcanza un 53,1% de participación femenina a nivel regional, superando ampliamente el promedio de la industria aérea global (41,6%). Historias como las de María Fernanda Buitrago, capitana de la aerolínea, reflejan estos avances clave en el sector.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes

    En la industria aérea, cada nueva mujer que llega a la cabina de mando marca un avance para las mujeres. Un caso que refleja este progreso es la historia de María Fernanda Buitrago. La actual capitana de JetSMART comenzó su carrera como tripulante de cabina, pero desde el primer día tenía claro que su meta estaba en la conducción del avión.

    “Desde pequeña sentí una mística muy especial por la aviación. No vengo de una familia de aviadores, pero tengo una prima que fue auxiliar de vuelo y que me inspiró desde muy niña. Ver su historia me hizo creer que este mundo también podía ser posible para mí”.

    Fernanda Buitrago de JetSMART

    Su ingreso a la aerolínea fue al mismo tiempo que la pandemia de 2020, un momento complejo para la industria aérea. De igual modo decidió iniciar su formación como piloto mientras trabajaba, un proceso que dio vuelta sus estructuras. “Iniciar mi formación como piloto mientras trabajaba significó reorganizar completamente mi vida: horarios exigentes, estudiar después de jornadas largas y sostener el enfoque incluso cuando podía estar agotada”, cuenta.

    Hoy, Buitrago forma parte de la nueva generación de mujeres que está abriendo camino en la aviación comercial de la región. Para ella, el impacto de esas trayectorias va más allá de lo personal. “La aviación va cambiando, y creo que estamos en el inicio de una etapa en la que podemos demostrar que somos grandes profesionales en espacios que históricamente han estado marcados por los hombres. Hoy muchas historias como la mía se están haciendo realidad, y muy probablemente mañana alguna de esas historias pueda ser la tuya”, explica.

    Una industria que empieza a cambiar

    Y casos como el de María Fernanda Buitrago, empiezan a ser cada vez más. En JetSMART, la participación femenina supera el promedio global del sector.

    Según explica su CEO, Estuardo Ortiz, el crecimiento de la aerolínea ha sido un factor clave para abrir nuevas oportunidades. “JetSMART es una aerolínea de rápido crecimiento que en menos de diez años pasó de operar en un solo país a estar presente en cuatro mercados de Sudamérica, pasando de cero a 54 aviones operando en nueve países”, señala.

    Eduardo Ortiz, CEO de JetSMART

    Ese proceso de expansión también ha tenido impacto en la incorporación de talento femenino. “Hoy a nivel regional tenemos un 53,1% de participación femenina en la dotación total, muy por sobre el promedio global de la industria aérea, que está en torno al 41,6%. Y en cabina los números también muestran avances concretos: hoy contamos con un 7,3% de mujeres pilotos a nivel regional y un 11% de primeros oficiales mujeres”, explica Ortiz.

    Según Ortiz, el crecimiento proyectado para la compañía también abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional. “Nuestro plan es seguir expandiéndonos con fuerza y proyectamos alcanzar cerca de 100 aeronaves y transportar más de 100 millones de pasajeros al año hacia el 2030”, agrega.

    Desarrollo profesional dentro de la compañía

    Para la directora de People & ESG de JetSMART, Ximena Rojas, el avance de la participación femenina no responde únicamente a una política de diversidad, sino a la construcción de trayectorias profesionales claras dentro de la organización.

    “La diferencia está en que la diversidad no se gestiona como un discurso, sino como parte del desarrollo del talento. En una industria como la aviación, donde los estándares técnicos son muy exigentes, los avances se construyen a través de trayectorias profesionales claras y oportunidades reales de crecimiento”, afirma.

    Ximena Rojas, directora de People & ESG de JetSMART.

    Un ejemplo de ello es la promoción interna dentro de la compañía. “Hoy el 32% de nuestras posiciones se cubren mediante promoción interna, lo que demuestra que las personas pueden proyectar su carrera dentro de la compañía”, explica.

    En el caso de la cabina de mando, el avance requiere años de experiencia, acumulación de horas de vuelo y evaluaciones técnicas rigurosas. “Nuestro foco está en acompañar ese proceso con reglas claras, seguimiento permanente y condiciones objetivas de desarrollo. Hoy las mujeres representan el 7,3% del total de pilotos en JetSMART y el 11% de nuestras primeras oficiales son mujeres, lo que muestra que la base desde donde se proyectan las futuras capitanas está creciendo”, sostiene Rojas.

    La aerolínea ha impulsado también iniciativas internas para fortalecer el desarrollo profesional, como el programa regional Skill Up y espacios de conversación como los SMART Coffee, que buscan visibilizar referentes femeninos en áreas técnicas y operativas.

    Aunque el porcentaje de mujeres piloto sigue siendo bajo a nivel global, historias como la de Buitrago muestran cómo la industria está cambiando. En esa línea, para la capitana, el mayor impacto está en el ejemplo que pueden ver las nuevas generaciones. “Abrir este camino es importante no solo para nosotras, sino para las generaciones que vienen detrás. No hay nada más bonito que inspirar a través de la propia historia”, terminó diciendo.

    Lee también:

    Más sobre:RedActivaJetSMARTAviaciónIndustria aéreaAerolíneasmujeres pilotoMaría Fernanda Buitragoparticipación de mujeres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo

    Avisos laborales en internet vuelven a caer e índice anota su menor nivel en más de cinco años

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    El dólar se vuelve a disparar en nueva jornada marcada por las tensiones del conflicto en el Medio Oriente

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”
    Chile

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Squella valora retorno del diálogo entre Boric y Kast: “A nadie le gustaba la tensión de la semana pasada”

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo
    Negocios

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo

    Avisos laborales en internet vuelven a caer e índice anota su menor nivel en más de cinco años

    El dólar se vuelve a disparar en nueva jornada marcada por las tensiones del conflicto en el Medio Oriente

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años
    Tendencias

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    El factor clave que se relaciona con mayores probabilidades de vivir más y con mejor salud, según un reciente estudio

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    Combos, patadas y 23 expulsados: la batalla campal que se desató en la final entre cruzeiro y Atlético Mineiro
    El Deportivo

    Combos, patadas y 23 expulsados: la batalla campal que se desató en la final entre cruzeiro y Atlético Mineiro

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    “Un Betis vulgar; una imagen pobrísima”: la prensa española arremete contra Manuel Pellegrini por la caída del Betis

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”
    Cultura y entretención

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea
    Mundo

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso