Cómo JetSMART se ha posicionado entre las aerolíneas con mayor participación femenina en la región

En la industria aérea, cada nueva mujer que llega a la cabina de mando marca un avance para las mujeres. Un caso que refleja este progreso es la historia de María Fernanda Buitrago. La actual capitana de JetSMART comenzó su carrera como tripulante de cabina, pero desde el primer día tenía claro que su meta estaba en la conducción del avión.

“Desde pequeña sentí una mística muy especial por la aviación. No vengo de una familia de aviadores, pero tengo una prima que fue auxiliar de vuelo y que me inspiró desde muy niña. Ver su historia me hizo creer que este mundo también podía ser posible para mí”.

Fernanda Buitrago de JetSMART

Su ingreso a la aerolínea fue al mismo tiempo que la pandemia de 2020, un momento complejo para la industria aérea. De igual modo decidió iniciar su formación como piloto mientras trabajaba, un proceso que dio vuelta sus estructuras. “Iniciar mi formación como piloto mientras trabajaba significó reorganizar completamente mi vida: horarios exigentes, estudiar después de jornadas largas y sostener el enfoque incluso cuando podía estar agotada”, cuenta.

Hoy, Buitrago forma parte de la nueva generación de mujeres que está abriendo camino en la aviación comercial de la región. Para ella, el impacto de esas trayectorias va más allá de lo personal. “La aviación va cambiando, y creo que estamos en el inicio de una etapa en la que podemos demostrar que somos grandes profesionales en espacios que históricamente han estado marcados por los hombres. Hoy muchas historias como la mía se están haciendo realidad, y muy probablemente mañana alguna de esas historias pueda ser la tuya”, explica.

Una industria que empieza a cambiar

Y casos como el de María Fernanda Buitrago, empiezan a ser cada vez más. En JetSMART, la participación femenina supera el promedio global del sector.

Según explica su CEO, Estuardo Ortiz, el crecimiento de la aerolínea ha sido un factor clave para abrir nuevas oportunidades. “JetSMART es una aerolínea de rápido crecimiento que en menos de diez años pasó de operar en un solo país a estar presente en cuatro mercados de Sudamérica, pasando de cero a 54 aviones operando en nueve países”, señala.

Eduardo Ortiz, CEO de JetSMART

Ese proceso de expansión también ha tenido impacto en la incorporación de talento femenino. “Hoy a nivel regional tenemos un 53,1% de participación femenina en la dotación total, muy por sobre el promedio global de la industria aérea, que está en torno al 41,6%. Y en cabina los números también muestran avances concretos: hoy contamos con un 7,3% de mujeres pilotos a nivel regional y un 11% de primeros oficiales mujeres”, explica Ortiz.

Según Ortiz, el crecimiento proyectado para la compañía también abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional. “Nuestro plan es seguir expandiéndonos con fuerza y proyectamos alcanzar cerca de 100 aeronaves y transportar más de 100 millones de pasajeros al año hacia el 2030”, agrega.

Desarrollo profesional dentro de la compañía

Para la directora de People & ESG de JetSMART, Ximena Rojas, el avance de la participación femenina no responde únicamente a una política de diversidad, sino a la construcción de trayectorias profesionales claras dentro de la organización.

“La diferencia está en que la diversidad no se gestiona como un discurso, sino como parte del desarrollo del talento. En una industria como la aviación, donde los estándares técnicos son muy exigentes, los avances se construyen a través de trayectorias profesionales claras y oportunidades reales de crecimiento”, afirma.

Ximena Rojas, directora de People & ESG de JetSMART.

Un ejemplo de ello es la promoción interna dentro de la compañía. “Hoy el 32% de nuestras posiciones se cubren mediante promoción interna, lo que demuestra que las personas pueden proyectar su carrera dentro de la compañía”, explica.

En el caso de la cabina de mando, el avance requiere años de experiencia, acumulación de horas de vuelo y evaluaciones técnicas rigurosas. “Nuestro foco está en acompañar ese proceso con reglas claras, seguimiento permanente y condiciones objetivas de desarrollo. Hoy las mujeres representan el 7,3% del total de pilotos en JetSMART y el 11% de nuestras primeras oficiales son mujeres, lo que muestra que la base desde donde se proyectan las futuras capitanas está creciendo”, sostiene Rojas.

La aerolínea ha impulsado también iniciativas internas para fortalecer el desarrollo profesional, como el programa regional Skill Up y espacios de conversación como los SMART Coffee, que buscan visibilizar referentes femeninos en áreas técnicas y operativas.

Aunque el porcentaje de mujeres piloto sigue siendo bajo a nivel global, historias como la de Buitrago muestran cómo la industria está cambiando. En esa línea, para la capitana, el mayor impacto está en el ejemplo que pueden ver las nuevas generaciones. “Abrir este camino es importante no solo para nosotras, sino para las generaciones que vienen detrás. No hay nada más bonito que inspirar a través de la propia historia”, terminó diciendo.