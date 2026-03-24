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    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Desde la institución se mantiene abierto el proceso para cubrir vacantes en diversas áreas, con sueldos de hasta $2 millones.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles. Foto referencial de archivo

    Desde Carabineros de Chile se mantiene abierta una nueva convocatoria de ofertas laborales, que se encuentran dirigidas a personas civiles.

    El proceso se realiza mediante la llamada Plataforma Única de Postulación, que reúne los diferentes cargos que se buscan cubrir en la institución.

    Cada anuncio contiene el detalle de la oferta de trabajo, incluyendo la modalidad, jornada, remuneración aproximada, región, comuna y el número de vacantes disponibles.

    Cómo postular a las ofertas laborales de Carabineros

    Las ofertas laborales disponibles para civiles en Carabineros se encuentran en el sitio postulaciones.carabineros.cl.

    La actual convocatoria recibe solicitudes hasta el 5 de abril, para los siguientes puestos:

    • Examinador Arma, Tiro y Defensa Personal en Cerrillos ($847.326)
    • Ingeniero en Informática en Santiago ($1.795.40)
    • Programador de Aplicaciones Web en Santiago ($1.795.405)
    • Analista de Remuneraciones en Santiago ($1.795.405)
    • Estafeta en Tomé ($695.739)
    • Abogado en Santiago ($1.795.405)
    • Conductor en Ñuñoa ($847.326)
    • Administrativo en Santiago ($847.326)
    • Técnico Administrativo en Santiago ($911.017)
    • Peluquero en Puerto Varas ($955.600)
    • Peluquero en Osorno ($928.532)
    • Administrativo en Santiago ($847.326)
    • Asesor Criminalístico en Antofagasta ($2.159.955)
    • Comunicador Audiovisual en Santiago ($1.795.405)
    Más sobre:EmpleoTrabajoOfertas de trabajoOfertas de empleoOfertas laboralesCarabinerosCivilesPostulacionesPostularPlazoRequisitosSueldoCargosTrabajar en Carabineros

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