Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles. Foto referencial de archivo

Desde Carabineros de Chile se mantiene abierta una nueva convocatoria de ofertas laborales, que se encuentran dirigidas a personas civiles.

El proceso se realiza mediante la llamada Plataforma Única de Postulación, que reúne los diferentes cargos que se buscan cubrir en la institución.

Cada anuncio contiene el detalle de la oferta de trabajo, incluyendo la modalidad, jornada, remuneración aproximada, región, comuna y el número de vacantes disponibles.

Cómo postular a las ofertas laborales de Carabineros

Las ofertas laborales disponibles para civiles en Carabineros se encuentran en el sitio postulaciones.carabineros.cl.

La actual convocatoria recibe solicitudes hasta el 5 de abril, para los siguientes puestos: