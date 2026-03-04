SUSCRÍBETE
    Comienzan inscripciones a la PAES de Invierno 2026: cómo hacer el trámite y cuándo son las pruebas

    El trámite ya se encuentra habilitado y cuenta con 50.000 cupos disponibles.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Comienzan inscripciones a la PAES de Invierno 2026: ¿Quiénes pueden rendir las pruebas? Foto referencial de archivo MARIO TELLEZ

    A las 9:00 horas de este miércoles, 4 de marzo, comenzó el proceso de inscripción a la PAES de Invierno 2026, que permitirá rendir las pruebas durante junio.

    El trámite se realiza en línea en el sitio demre.cl, el que se mantendrá habilitado hasta el 17 de marzo a las 13:00 horas o al agotar los 50.000 cupos disponibles.

    Se trata de la próxima instancia de la Prueba de Acceso a la Educación Superior, que se encuentra dirigida a personas egresadas de cuarto medio que buscan ingresar a una carrera para 2027.

    Según indica el portal Acceso Mineduc, para realizar la inscripción se debe pagar el valor según la cantidad de pruebas requeridas, considerando obligatorias y/o electivas, que tienen los siguientes precios:

    • 1 prueba: $17.500
    • 2 pruebas: $32.000
    • 3 pruebas o más: $46.500

    Desde el sitio se aclara que la inscripción de la Prueba de Competencia Matemática 1 permite contar con la prueba M2 de forma gratuita, si también se inscribe.

    Fechas de la PAES de Invierno

    La PAES de Invierno de 2026 se realizará durante los días 15, 16 y 17 de junio, con pruebas a las 9:00 y 15:00 horas.

    Los locales de rendición se informarán días antes de las pruebas, mientras que el reconocimiento de salas del primer día será una instancia voluntaria.

    Posteriormente, la entrega de resultados se realizará el 17 de julio a las 9:00 horas de la mañana.

    Más sobre:EducaciónPAESPAES de InviernoPAES de Invierno 2026Cuarto MedioEstudiantesEducación SuperiorPruebasPreciosPlazosMineduc

