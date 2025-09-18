Conoce los desvíos y cortes de tránsito en Santiago por Te Deum Ecuménico este 18 de septiembre

Este 18 de septiembre, mientras Chile celebra sus Fiestas Patrias con fondas y actividades tradicionales, se realizará el Te Deum Ecuménico Católico en la Catedral Metropolitana de Santiago, ceremonia presidida por el cardenal Fernando Chomali y que contará con la asistencia de autoridades nacionales, incluido el Presidente Gabriel Boric.

Por motivos de seguridad, Transporte Informa anunció cortes y desvíos de tránsito que comenzarán a regir desde las 08:00 horas en el centro de la capital, afectando el barrio cívico en el cuadrante comprendido entre la calzada norte de Alameda al poniente, Avenida Manuel Rodríguez al norte, Balmaceda al poniente, Ismael Valdés Vergara al oriente y Santa Lucía al sur.

En ese sentido, el ingreso vehicular permanecerá restringido hasta pasado el mediodía, permitiendo únicamente el acceso de vehículos autorizados.

Asimismo, a partir de las 18:00 horas, se implementarán nuevas medidas de tránsito en las inmediaciones del Teatro Municipal de Santiago, debido al desarrollo de la tradicional Gala de Fiestas Patrias. Durante este periodo, solo podrán circular vehículos autorizados, mientras el tránsito general permanecerá limitado.