    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    El Mineduc informó las fechas clave del próximo año para los establecimientos, según zona del país.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región.

    Recientemente el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer el calendario escolar 2026, que indica las fechas clave a considerar para los estudiantes de cara al próximo año de clases.

    Desde la cartera se facilitaron las fechas que indican cuándo es el regreso a las aulas, el receso de invierno y las vacaciones de verano para los establecimientos, según si cuentan con o sin jornada escolar completa.

    Además, los plazos de las vacaciones se encuentran diferenciados según región del país. Revisa a continuación el detalle.

    Cuándo es la vuelta a clases

    La vuelta a clases de los escolares corresponde al miércoles 4 de marzo para todos los niveles a nivel nacional.

    Días antes, el lunes 2 de marzo está programado el ingreso de los docentes para la planificación del inicio del año escolar.

    Calendario escolar 2026 por región

    Revisa a continuación las fechas de ingreso a clases y las vacaciones para los establecimientos según zona del país.

    Región de Arica y Parinacota

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
    • Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Tarapacá

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
    • Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Antofagasta

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Atacama

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Coquimbo

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Valparaíso

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región Metropolitana

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de O’Higgins

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región del Maule

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Ñuble

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región del Biobío

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de La Araucanía

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Los Ríos

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Los Lagos

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio
    • Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Aysén

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre

    Región de Magallanes

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre

