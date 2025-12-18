¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región. Foto referencial de archivo

Recientemente el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer el calendario escolar 2026, que indica las fechas clave a considerar para los estudiantes de cara al próximo año de clases.

Desde la cartera se facilitaron las fechas que indican cuándo es el regreso a las aulas, el receso de invierno y las vacaciones de verano para los establecimientos, según si cuentan con o sin jornada escolar completa.

Además, los plazos de las vacaciones se encuentran diferenciados según región del país. Revisa a continuación el detalle.

Cuándo es la vuelta a clases

La vuelta a clases de los escolares corresponde al miércoles 4 de marzo para todos los niveles a nivel nacional.

Días antes, el lunes 2 de marzo está programado el ingreso de los docentes para la planificación del inicio del año escolar.

Calendario escolar 2026 por región

Revisa a continuación las fechas de ingreso a clases y las vacaciones para los establecimientos según zona del país.

Región de Arica y Parinacota

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Tarapacá

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Antofagasta

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Atacama

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Coquimbo

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Valparaíso

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región Metropolitana

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de O’Higgins

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región del Maule

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Ñuble

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región del Biobío

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de La Araucanía

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Los Ríos

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Los Lagos

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Aysén

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre

Región de Magallanes

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre