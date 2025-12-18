¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región
El Mineduc informó las fechas clave del próximo año para los establecimientos, según zona del país.
Recientemente el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer el calendario escolar 2026, que indica las fechas clave a considerar para los estudiantes de cara al próximo año de clases.
Desde la cartera se facilitaron las fechas que indican cuándo es el regreso a las aulas, el receso de invierno y las vacaciones de verano para los establecimientos, según si cuentan con o sin jornada escolar completa.
Además, los plazos de las vacaciones se encuentran diferenciados según región del país. Revisa a continuación el detalle.
Cuándo es la vuelta a clases
La vuelta a clases de los escolares corresponde al miércoles 4 de marzo para todos los niveles a nivel nacional.
Días antes, el lunes 2 de marzo está programado el ingreso de los docentes para la planificación del inicio del año escolar.
Calendario escolar 2026 por región
Revisa a continuación las fechas de ingreso a clases y las vacaciones para los establecimientos según zona del país.
Región de Arica y Parinacota
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Tarapacá
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Antofagasta
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Atacama
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Coquimbo
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Valparaíso
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región Metropolitana
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de O’Higgins
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región del Maule
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Ñuble
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región del Biobío
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de La Araucanía
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Los Ríos
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Los Lagos
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Aysén
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre
Región de Magallanes
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre
