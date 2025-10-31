OFERTA ELECCIONES $990
Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Hasta antes del inicio del fin de semana, se esperaba la salida de más de 450 mil vehículos desde la capital.

Por 
Sebastián Yeza
Referencial. Foto: Juan Eduardo Lopez/ Aton Chile JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

Este domingo 2 de noviembre se espera un masivo retorno de vehículos a la Región Metropolitana, en el cierre del fin de semana largo.

Hasta antes del inicio del fin de semana, se proyectaba el éxodo de más de 450 mil vehículos por las autopistas de Santiago.

Por lo mismo, desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) detallaron una serie de medidas que regirán durante la jornada dominical para atender la alta afluencia de vehículos en las principales rutas que utilizarán quienes llegan a la RM.

‘Peaje a Luca’, restricción de camiones y peaje rebajado

De acuerdo a lo señalado por la cartera, entre las 07.00 y las 12.00 horas del domingo habrá peaje a mil pesos para vehículos livianos en los peajes Lo Prado y Zapata, en la Ruta 68, con dirección a Santiago; en el peaje Las Vegas, de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos; y en el peaje Angostura, de la Ruta 5 Sur, en ambos sentidos.

Esa misma jornada habrá restricción de circulación de camiones, entre las 12.00 y las 19.00 horas, en la Ruta 68, entre el enlace Algarrobo y Vespucio; y en la Ruta 5 Norte, en dirección al sur, entre el enlace Lo Pinto y Llay Llay.

De igual manera se aplicará una rebaja al valor del peaje entre las 00.00 y las 07.00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata, de la Ruta 68, en dirección a Santiago; y en el peaje Las Vegas, de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos.

Operación retornoFin de semana largoFeriadosCarreterasMOPMinisterio de Obras PúblicasTránsitoPeaje a Luca

