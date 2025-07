Revisa los resultados de apelación al FUAS para la asignación de becas o gratuidad

Para este jueves, 31 de julio, corresponde la entrega de los resultados de apelación a la asignación de beneficios estudiantiles del FUAS 2025.

La información referente al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica permite conocer si se recibió un beneficio como gratuidad o becas, y también abre un proceso de apelación en caso de no recibirlo o al ser seleccionado pero considerar que se podría optar a uno diferente.

Resultados de apelación del FUAS

Los resultados de apelación del FUAS se encuentran en la página de Beneficios Estudiantiles, donde se debe acceder con el RUN .

Según explicó la Subsecretaría de Educación Superior, si un estudiante postuló a un beneficio y resultó seleccionado, no se requiere de ningún trámite adicional para hacerlo efectivo.

Sin embargo, se deberá averiguar en la respectiva cada de estudio cómo se reflejará el beneficio en el arancel, mediante una devolución para la gratuidad o reajuste por una beca, en caso que corresponda.

En caso contrario, si no se recibió un beneficio, puede ser por alguno de los siguientes motivos:

No se tiene matrícula o se postuló en un periodo reciente.

Se tiene matrícula duplicada, por lo que se debe escoger la carrera en la que se aplique el beneficio mediante el Formulario de Resolución de Duplicados.

No se realizó la evaluación socioeconómica en la casa de estudios, lo que era un requisito y ya no se puede completar.

Junto con la entrega de resultados, se habilitó un nuevo periodo de apelación que comienza este 31 de julio y se extenderá hasta el 18 de agosto.

El trámite se debe realizar en resultados.beneficiosestudiantiles.cl, donde se puede cargar la documentación necesaria según la causal, y cuyos resultados se entregarán el próximo 16 de octubre.

En la situación de no contar con la opción de apelar, se puede atribuir a no tener la evaluación socioeconómica de la casa de estudios; que el NEM o puntaje no cumplan con el requisito; o porque no se tiene una matrícula informada por una casa de estudio.