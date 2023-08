Sistema frontal: ¿Qué comunas de la Región del Maule suspendieron sus clases?

Desde el pasado viernes 18 de agosto, la zona centro sur del país se ha visto afectada por un sistema frontal que ha causado el aumento de caudales de diferentes ríos e incluso el desborde de algunos de estos.

Actualmente, miles de personas están aisladas y damnificadas a causa de las intensas lluvias que han ocasionado inundaciones en diferentes lugares de Chile. Por este motivo, el que el Ministerio de Educación (Mineduc) decidió suspender las clases en algunas comunas de la Región del Maule.

No obstante, esta no es la única región en la que no habrá clases, ya que las regiones Metropolitana, O’Higgins, Ñuble y Biobío, también deberán acatar esta medida, aunque esta indicación solo es válida para ciertas comunas de estos lugares.

El Mineduc señala que el motivo para suspender las clases en diferentes regiones del país se debe a que “algunos sostenedores reportaron, principalmente, filtraciones, goteras, inundaciones y problemas de techumbre y acceso en los establecimientos”.

Además, la entidad informó que 524 establecimientos educacionales presentan daños en su infraestructura, aunque 24 de estos presentan un deterioro mayor.

¿Cuáles son las comunas de la Región del Maule que no tienen clases?

De acuerdo a lo establecido por el Mineduc, estas son las 27 comunas que no tendrán clases en establecimientos municipales, SLEP, jardines infantiles Junji, VTF e Integra este miércoles 23 de agosto:

Chanco.

Colbún.

Constitución.

Curepto.

Curicó.

Hualañé.

Licantén.

Linares.

Longaví.

Maule.

Molina.

Pelarco.

Pelluhue.

Pencahue.

Renco.

Retiro.

Río Claro.

Romeral.

Sagrada Familia.

San Clemente.

San Javier.

San Rafael.

Talca.

Teno.

Vichuquén.

Villa Alegre.

Yerbas Buenas.

Con respecto a qué ocurrirá con las clases durante la jornada escolar de este jueves 24 de agosto, el Mineduc indicó en su sitio que se comunicará “oportunamente si continúa la suspensión en virtud de la contingencia”, por lo que las personas deben estar atentas a las cuentas oficiales de la entidad.