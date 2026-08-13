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    Chile Carbon Forum lanza su tercera edición con foco en estándares globales, financiamiento y adaptación climática

    El mayor encuentro de acción climática y mercados de carbono de Chile llega a su tercera versión los días 6 y 7 de octubre en la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, con más de 30 sesiones en dos rutas simultáneas y tres focos adicionales: estándares y metodologías globales de reporte, nuevos esquemas de financiamiento y adaptación climática. Las inscripciones se abrirán en las próximas semanas.

     
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    El Chile Carbon Forum 2026 (CHCF26) fue lanzado oficialmente el jueves 6 de agosto, durante la reunión Steering Committee de CLG Chile, el Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática, instancia que reúne a las empresas que impulsan la agenda de descarbonización en el país. La tercera versión del ChCF26 se realizará los días 6 y 7 de octubre de 2026 en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y es organizada por EnergyLab, MÉXICO2 y CLG Chile, y apoyado por Comité Desarrollo Productivo Regional de Corfo Metropolitano.

    El foro se ha consolidado como el mayor espacio de convergencia entre el sector público, el privado, la academia, los gobiernos locales, los organismos internacionales y la sociedad civil en torno a los mercados de carbono y el financiamiento climático. Su objetivo es dinamizar inversiones y fortalecer estos mercados en Chile y la región, promoviendo modelos productivos resilientes y bajos en emisiones.

    La agenda contempla más de 30 sesiones entre charlas magistrales, paneles y talleres aplicados, organizadas en dos rutas simultáneas a lo largo de ambos días. Para esta tercera edición, se suman tres focos adicionales. El primero son los estándares y metodologías globales de reporte, como por ejemplo, la adopción creciente de las normas IFRS S1/S2 que están redefiniendo qué significa “reportar bien” la sostenibilidad.

    Chile Carbon Forum

    El segundo son los nuevos esquemas de financiamiento. Junto a los bonos verdes, de impacto y ligados a la sostenibilidad (SLBs), el foro discutirá esquemas de blended finance y el uso de los propios mercados de carbono para estructurar proyectos que atraigan capital global con rentabilidad real.

    El tercero es la adaptación y la resiliencia climática, quizás el giro más relevante de esta edición. Después de años en que la agenda corporativa se ha concentrado fuertemente en mitigación, los eventos extremos —sequía, incendios, precipitaciones intensas— instalan la continuidad operacional como un riesgo relevante. El foro abordará cómo las empresas e infraestructuras identifican riesgos físicos y vulnerabilidades territoriales, y cómo pasan de la medición a estrategias concretas de resiliencia.

    La directora regional de Corfo Metropolitano, Camila Monckeberg, planteó que la discusión sobre descarbonización está dando paso a una pregunta más amplia: cómo convertir el desafío climático en una oportunidad de generación de valor y crecimiento. “Quizás la pregunta ya no es cuánto nos cuesta descarbonizar, sino cuánto valor podemos crear si aprendemos a hacerlo bien. La transición hacia una economía baja en emisiones está cambiando también la manera en que entendemos la inversión, la innovación y la competitividad. Y ahí Corfo tiene un papel que jugar: ayudar a que los desafíos se conviertan en oportunidades y que esas oportunidades lleguen a proyectos concretos, conectando conocimiento, capacidades, financiamiento y actores públicos y privados. Porque la acción climática no debiera ser una agenda separada del desarrollo productivo; puede ser, precisamente, una de las fuentes de crecimiento que vamos a necesitar en el futuro”, señaló.

    El lanzamiento en el Steering de CLG Chile no es casual: sitúa el foro directamente frente al grupo de compañías que hoy toman decisiones de inversión con criterios climáticos, y refuerza el carácter público-privado del encuentro. “El Chile Carbon Forum nace para responder a una pregunta muy concreta: cómo transformamos los compromisos climáticos en inversión real. En su tercera edición, este evento se posiciona como el punto de encuentro donde los líderes del sector público y privado alinean visiones respecto a la necesidad urgente de contar con marcos regulatorios claros, proyectos con integridad ambiental y herramientas de financiamiento flexibles”, señaló Cristián Mosella, director ejecutivo de EnergyLab.

    “Para CLG Chile, co-organizar el Chile Carbon Forum es una oportunidad para contribuir a profundizar y fortalecer el mercado de carbono en nuestro país, generando espacios de diálogo entre el sector público y privado. Estos encuentros son fundamentales para identificar brechas, construir confianzas y avanzar conjuntamente en instrumentos económicos que permitan acelerar la descarbonización en Chile”, afirmó María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de CLG Chile.

    Las inscripciones al Chile Carbon Forum 2026 se habilitarán en las próximas semanas a través del sitio oficial https://www.chilecarbonforum.cl/.

    Más sobre:Hub SustentabilidadChile Carbon ForumCHCF26Grupo de Líderes Empresariales por la Acción ClimáticaFENMercados de CarbonoAdaptación Climática

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