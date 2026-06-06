Informe GS 2025: inversión, talento y adaptación redefinen la competitividad en las empresas

El nuevo estudio “Radiografía empresarial: estrategia, adaptación y resiliencia en la era de la incertidumbre” recoge las prioridades de más de 250 gerentes de primera línea y 32 grandes empresas del país. Entre sus conclusiones, advierte que Chile enfrenta una brecha estructural para crecer por factores como la carga regulatoria, el alza de los costos laborales y, especialmente, las dificultades para materializar proyectos de inversión.

Según el informe, la viabilidad de los proyectos se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones empresariales, por sobre temas tradicionales de sostenibilidad y gestión interna. La falta de certeza jurídica y de predictibilidad en los procesos de aprobación estaría afectando la capacidad del país para superar su techo de crecimiento.

En conversación con la directora de Consultoría y socia de GS Consulting, Paula García de los Ríos, indicó que el principal problema no es la regulación en sí, sino la dificultad para ejecutar iniciativas relevantes. “De todos los factores, el principal obstáculo es la dificultad para concretar inversión. No solo por la regulación en sí misma, sino por la falta de predictibilidad, coordinación y legitimidad para sacar adelante proyectos relevantes. Las empresas pueden adaptarse a estándares exigentes, pero necesitan reglas claras, tiempos razonables y una narrativa de desarrollo que permita compatibilizar inversión, impactos positivos, participación y sostenibilidad”, afirmó.

Paula García de los Ríos, directora de Consultoría y socia de GS Consulting.

Agregó que el cumplimiento normativo sigue siendo la base de cualquier estrategia, pero que la sostenibilidad no puede limitarse a una lógica defensiva. “El cumplimiento normativo sigue siendo el punto de partida. Ninguna empresa puede hablar seriamente de sostenibilidad si no cumple la ley, si no tiene gobernanza, si no gestiona sus riesgos y si no opera con estándares básicos. Pero el problema aparece cuando la sostenibilidad queda reducida a una lógica defensiva de cumplimiento, reportes y control de riesgos”.

Confianza en las empresas

Otro de los hallazgos es el fortalecimiento del rol empresarial como generador de confianza. Sobre la base de datos internacionales, GS observa que las empresas son percibidas como actores más confiables que los gobiernos y los medios. Según Paula García de los Ríos, esto ocurre porque son vistas como organizaciones que generan cambios reales: “Las empresas generan empleo, inversión, innovación y, muchas veces, respuestas más rápidas frente a necesidades concretas. Aparecen como actores que pueden hacer que las cosas pasen”, explicó.

Pero también advierte que esta legitimidad exige cada vez más resultados más exigentes. “La ciudadanía ya no se conforma con declaraciones generales. Hoy se exige coherencia y capacidad de demostrar impacto real”, sostuvo.

Inteligencia artificial y talento

Otro de los focos del informe es la acelerada incorporación de la inteligencia artificial y su impacto sobre la productividad. Según el documento, la IA se ha transformado en una capacidad productiva para redefinir procesos, decisiones y modelos de negocio, pero que existe en paralelo la escasez de talento, el envejecimiento de la fuerza laboral y las brechas en habilidades digitales.

García indicó que el país todavía está lejos de abordar este desafío con la profundidad necesaria. “Hay más conciencia sobre la escasez de talento, el envejecimiento de la fuerza laboral y las brechas digitales, pero muchas respuestas siguen siendo puntuales”, afirma.

Destacó además que la sostenibilidad también debe considerar la capacidad de las personas para adaptarse a los cambios tecnológicos. “Una empresa no es sostenible si deja atrás a su propia fuerza laboral. La transformación tecnológica requiere datos, sistemas e inteligencia artificial, pero también personas capaces de usar esas herramientas, tomar mejores decisiones y adaptarse a nuevas formas de trabajo”.

La necesidad de adaptarse

El informe identifica una brecha entre las prioridades actuales de las empresas y los factores que efectivamente determinarán su capacidad de crecer durante los próximos años. García, aseguró que la diferencia estará en la capacidad de integrar la sostenibilidad dentro de la estrategia de negocio. “Las empresas con mayor riesgo de quedarse atrás son aquellas que sigan gestionando la sostenibilidad como una lista de temas desconectados del negocio. Si la sostenibilidad no permite decidir mejor, asignar mejor los recursos y fortalecer la capacidad de adaptación, corre el riesgo de transformarse en un ejercicio formal, pero poco útil para enfrentar los desafíos reales del próximo ciclo”, advierte.

Para este 2026, el informe plantea que la principal tarea para directorios y altos ejecutivos será convertir la sostenibilidad en una herramienta efectiva de gestión de las herramientas y el talento, asignación de capital y efectividad del gobierno corporativo. “Si hubiera que elegir una recomendación central para el próximo año, sería ordenar la sostenibilidad desde la estrategia y la asignación de capital”, señaló García.

“La sostenibilidad ya migró hacia el lenguaje de las finanzas y del riesgo. Hoy inversionistas y reguladores esperan entender cómo los factores climáticos, sociales y de gobernanza impactan los flujos de caja, la exposición del negocio, el costo de capital y la resiliencia futura de la empresa”, concluyó.