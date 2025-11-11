Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

La semana pasada el país tuvo un par de precipitaciones que se extendieron durante gran parte del centro y sur del país, sin embargo, esta semana está marcada principalmente por la escasez de sistemas frontales , según informó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton.

Pese a que en el centro del país se vivirán días de calor en la semana, algunos sectores del sur del país sí recibirán precipitaciones, aunque de baja intensidad.

¿Dónde lloverá en Chile?

De acuerdo con el pronóstico de Megatiempo, las lluvias se concentrarán desde la zona sur hasta el extremo austral de Chile .

“Vamos a tener esta semana solamente un par de situaciones meteorológicas de precipitación, todas ellas que van a estar afectando desde la zona sur hasta el extremo austral.

¿Cuándo lloverá?

El especialista detalló que el primer evento ocurrirá este martes 11 de noviembre , con un sistema frontal “bastante débil” que “escasamente llegará con algunas gotas hasta la región del Biobío”.

En tanto, añadió que podría registrarse “algo más importante en el sector lacustre de la Región de Los Lagos”, aunque insistió en que “en términos generales será muy débil”.

El segundo sistema frontal será más importante “por ahí para el jueves-viernes”, explicó Leyton. Las precipitaciones afectarán nuevamente al sur del país, especialmente en sectores australes.

Además, Leyton subrayó que el país atraviesa una semana con “escasez de pasos frontales” y “debilidad en los sistemas meteorológicos”, condiciones que explican la falta de lluvias en la zona central y norte.

Aun así, las precipitaciones se mantendrán acotadas y no se espera actividad significativa fuera de esas regiones.