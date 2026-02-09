El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

La inteligencia artificial (IA) no solo se ha convertido en una herramienta clave para la ciencia y la medicina, sino que también empieza a revelar secretos ocultos en algunas de las obras más estudiadas de la historia del arte.

Eso fue lo que ocurrió con la Madonna della Rosa, una pintura atribuida desde hace siglos al maestro renacentista Rafael, en la que un algoritmo detectó un detalle que durante décadas dividió a los expertos: uno de los rostros no habría sido pintado por él .

El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

La Madonna della Rosa

La obra, conocida también como Virgen de la Rosa, muestra a la Virgen María, el Niño Jesús, San Juan Bautista y San José.

Es precisamente el rostro de este último, ubicado en la parte superior izquierda del cuadro, el que llamó la atención de una red neuronal entrenada para reconocer la pincelada del artista italiano.

Según el análisis, el rostro de San José no coincide con el estilo característico de Rafael .

El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

La autoría completa de la Madonna della Rosa ha sido motivo de debate durante siglos.

Aunque la pintura se encuentra en España desde el siglo XVII (en 1667 se registró que colgaba en un monasterio) y forma parte de las colecciones del Museo Nacional de Arte de España desde 1857, su historia anterior sigue siendo un misterio.

Pese a ello, la obra fue atribuida íntegramente a Rafael durante generaciones.

Sin embargo, especialistas habían advertido que la paleta de colores y la ejecución del rostro de San José se diferenciaban del resto de las figuras.

“La atribución al taller de Rafael fue aceptada gradualmente más tarde y se atribuyó particularmente a su alumno Giulio Romano y posiblemente también a Gianfrancesco Penni”, señaló Howell Edwards, químico de la Universidad de Bradford y coautor del estudio.

“En España nunca se ha cuestionado la atribución original”.

Qué dice el estudio con IA

El estudio publicado en 2023, desarrollado por investigadores del Reino Unido y Estados Unidos, utilizó un algoritmo basado en inteligencia artificial entrenado exclusivamente con obras autenticadas de Rafael .

“Mediante un análisis profundo de características, empleamos imágenes de pinturas autenticadas de Rafael para entrenar a la computadora a reconocer su estilo con gran detalle”, explicó Hassan Ugail, matemático e informático de la Universidad de Bradford.

“La computadora ve mucho más profundamente que el ojo humano, a nivel microscópico”, agregó.

El equipo adaptó una arquitectura previamente entrenada por Microsoft, conocida como ResNet50, junto con una técnica clásica de aprendizaje automático llamada Máquina de Vectores de Soporte.

Este método ya había demostrado una precisión del 98% al identificar pinturas de Rafael.

A diferencia de análisis anteriores, los investigadores decidieron examinar no solo la obra completa, sino también rostros individuales .

Los resultados fueron reveladores. “Cuando probamos el della Rosa en su conjunto, los resultados no fueron concluyentes”, explicó Ugail.

“Entonces, probamos las partes individuales y, aunque el resto de la imagen se confirmó como Rafael, el rostro de José probablemente no era Rafael ”.

El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael. Foto: Aprendizaje profundo por transferencia para el análisis visual y la atribución de pinturas de Rafael

¿Quién pintó la cara de José?

Aunque Giulio Romano aparece como el principal candidato a haber pintado ese rostro, los autores subrayan que no existe certeza absoluta .

La Madonna della Rosa fue realizada entre 1518 y 1520, y ya en el siglo XIX algunos críticos sospechaban que Rafael no había ejecutado toda la obra.

Hoy, esas dudas parecen tener un respaldo tecnológico.

Pese a ello, los investigadores enfatizan que la IA no busca reemplazar a los expertos. “No se trata de que la IA les quite el trabajo a las personas”, afirmó Ugail.

“El proceso de autentificación de una obra de arte implica examinar muchos aspectos, desde su procedencia, los pigmentos, el estado de la obra, etc. Sin embargo, este tipo de software puede utilizarse como una herramienta para ayudar en el proceso”.

El estudio fue publicado en la revista Heritage Science y se suma a una creciente lista de casos en que la tecnología moderna reescribe, con cautela, la historia del arte.