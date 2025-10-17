SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Expertos consultados por The New York Times explican cómo verduras, frutas, legumbres y otros alimentos pueden ayudar a reducir la inflamación crónica, un problema ligado a enfermedades como cáncer, diabetes y males cardiovasculares.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación Prostock-Studio

La inflamación es un proceso natural del organismo: es la manera en que el sistema inmunológico responde ante infecciones, lesiones o enfermedades. En esos casos, suele manifestarse con enrojecimiento, hinchazón o dolor, y cumple una función protectora.

El problema surge cuando la inflamación se mantiene de manera silenciosa durante meses o incluso años, sin una causa evidente.

Esa inflamación crónica está relacionada con riesgos serios para la salud, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, artritis y diabetes tipo 2.

Uno de los factores que más incide es la alimentación. Las dietas ricas en productos ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas tienden a favorecer la inflamación.

Mientras que algunos alimentos naturales —ricos en fibra, antioxidantes y grasas saludables— han demostrado el efecto contrario.

Estos son siete alimentos que los expertos destacan como aliados aliviar la inflamación, de acuerdo a fuentes consultadas por The New York Times.

Verduras

La fibra presente en las verduras es esencial para nutrir el microbioma intestinal, que envía señales al sistema inmunológico para regular la inflamación. Además, son fuente de antioxidantes que ayudan a reducirla.

Entre las más recomendadas están la espinaca, el kale, el brócoli, la acelga y la rúcula. También se destacan aquellas ricas en apigenina –un flavonoide con propiedades antiinflamatorias– como el apio, la zanahoria y el perejil.

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Barbara Olendzki, investigadora de la Facultad de Medicina Chan de UMass, advierte que la mayoría de las personas no consume suficientes verduras, pero existen formas simples de incorporarlas: agregar espinacas y tomates a unos huevos revueltos, o sumar zanahorias ralladas a la salsa para pasta.

Frutas, especialmente berries

Al igual que las verduras, las frutas aportan fibra y antioxidantes. Las berries, en particular los arándanos, y las cerezas ácidas son ricas en flavonoides que ayudan a combatir la inflamación.

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Los cítricos también cumplen un rol clave gracias a su contenido de vitamina C, que protege a las células frente a la oxidación, un proceso que puede derivar en inflamación crónica.

Legumbres

Porotos, lentejas, garbanzos, edamame, tofu o tempeh son alimentos muy versátiles y cargados de beneficios. No solo aportan fibra y antioxidantes, sino también vitaminas y minerales como el folato y el magnesio, vinculados a la reducción de la inflamación.

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación la-tercera

Los expertos recomiendan sumarlas a sopas y ensaladas, usarlas como base de hummus o untables, o incluso prepararlas como snack.

Cúrcuma y otros condimentos

Las especias no suelen consumirse en grandes cantidades, pero aportan compuestos bioactivos que pueden ayudar al organismo.

La cúrcuma, por ejemplo, contiene curcumina, un compuesto que en estudios con animales mostró capacidad para disminuir la inflamación.

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

El jengibre, el cardamomo y el ajo también han sido asociados con efectos beneficiosos, por lo que integrarlos de manera regular a las comidas puede ser una estrategia sencilla para sumar protección.

Alimentos fermentados

El yogurt, el kimchi, el chucrut o la kombucha pueden ayudar a mejorar el equilibrio del microbioma intestinal, y con ello contribuir a regular la inflamación.

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Un estudio realizado en 2021 con adultos sanos mostró que quienes siguieron una dieta rica en fermentados experimentaron una disminución constante de los niveles de inflamación, frente a quienes solo aumentaron la fibra.

Sin embargo, los especialistas advierten que se requiere más investigación antes de confirmarlo como un efecto sostenido.

Ácidos grasos omega-3

Los omega-3 son grasas saludables que favorecen la producción de moléculas como resolvinas y protectinas, que ayudan al organismo a controlar la inflamación.

Se encuentran en pescados grasos como salmón, atún, caballa y arenque, así como en huevos, nueces y semillas. Una forma práctica de incorporarlos es espolvorear semillas molidas en la avena o acompañar una ensalada con salmón.

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Café y té

Ambas bebidas son ricas en antioxidantes. Investigaciones sugieren que el consumo moderado de café puede estar asociado a niveles más bajos de ciertos marcadores inflamatorios.

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación la-tercera

El té, especialmente el verde, también contiene compuestos antiinflamatorios. La clave está en mantener un consumo moderado y evitar añadir azúcares o cremas, que anularían sus beneficios.

Una clave: la variedad

The New York Times sostiene que no existe un único alimento capaz de eliminar la inflamación por sí mismo.

Lo que recomiendan los especialistas es apostar por la diversidad: incluir frutas, verduras, legumbres, especias, fermentados y grasas saludables a lo largo de la semana.

El Dr. Sean Spencer, de la Universidad de Stanford, señaló que consumir al menos 30 alimentos distintos a la semana puede marcar una diferencia. “Hay un universo de sabores más allá de los productos ultraprocesados”, dijo.

Lee también:

Más sobre:AlimentosSaludVerdurasEspeciasFrutasLegumbresCondimentosCaféVida SanaConsejosComidaHinchazón

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El FMI reitera que la situación fiscal de Chile es sostenible, pero llama a esfuerzos adicionales para el largo plazo

El túnel “Putin-Trump”: la faraónica obra con la que Rusia quiere conectarse con EEUU ¿a través de Elon Musk?

Arauco y Movener: Proyectos de sostenibilidad ganan Premio PwC Innovación 2025

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo
Chile

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

El FMI reitera que la situación fiscal de Chile es sostenible, pero llama a esfuerzos adicionales para el largo plazo
Negocios

El FMI reitera que la situación fiscal de Chile es sostenible, pero llama a esfuerzos adicionales para el largo plazo

El túnel “Putin-Trump”: la faraónica obra con la que Rusia quiere conectarse con EEUU ¿a través de Elon Musk?

Arauco y Movener: Proyectos de sostenibilidad ganan Premio PwC Innovación 2025

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación
Tendencias

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC
El Deportivo

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

El polémico perfil del árbitro del partido entre la U y Lanús por la Copa Sudamericana

Chaleco López conquista el Rally de Marruecos con una espectacular remontada en la etapa final

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile
Cultura y entretención

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump
Mundo

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca