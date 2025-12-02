VOTA INFORMADO por $1100
    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la firma de Cupertino estrena una pieza dirigida por la ganadora del Emmy, Kim Gehrig. El foco no está en la superación heroica, sino en la normalidad de la experiencia estudiantil potenciada por el ecosistema de la manzana.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    Cuatro décadas. Ese es el hito que Apple marca este 2025 en su historial de desarrollo de tecnologías de asistencia. Y para conmemorar este aniversario, justo en la víspera del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la compañía ha liberado un nuevo cortometraje titulado “I’m not remarkable (No soy extraordinario).

    Lejos de los enfoques tradicionales que a menudo caen en la solemnidad, la pieza dirigida por Kim Gehrig -quien ya se llevó un Emmy por el aclamado spot “The Greatest”- opta por una narrativa más fresca y cotidiana.

    El corto retrata la vida universitaria en todas sus dimensiones: no solo se trata de lo que ocurre dentro de las aulas o frente a los libros, sino de la experiencia integral de moverse por el campus, socializar y disfrutar del caos y la libertad de la vida estudiantil.

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    Tecnología invisible en el campus

    El núcleo del mensaje es cómo las herramientas de accesibilidad de Apple se integran de forma orgánica para nivelar, por ejemplo, la vida universitaria.

    A lo largo del video, se ve cómo los estudiantes utilizan funciones específicas para navegar su día a día. Entre ellas destacan VoiceOver y la Lupa (Magnifier) en Mac para el acceso a la información; AssistiveTouch facilitando la interacción en Apple Watch y iPad; y herramientas clave como el Reconocimiento de sonidos (Sound & Name Recognition) y las Descripciones Auditivas (Live Captions).

    No es solo un despliegue de software, sino una demostración de usabilidad real en entornos académicos y sociales, para que personas con distintas discapacidades estudien, socialicen y tengan éxito en la universidad.

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    El spot

    La producción no escatimó en talento creativo. Además de la dirección de Gehrig, el lanzamiento viene acompañado de un número musical conmemorativo compuesto y producido por Tim Minchin. La interpretación corre a cargo de un elenco global de estudiantes sordos y con diversas discapacidades, reforzando el mensaje de inclusión desde la propia producción del contenido.

    Con “I’m not remarkable”, Apple da continuidad a una línea editorial que ha dejado huella en la publicidad tecnológica reciente, sumándose a trabajos previos como “The Lost Voice” (narrado por Taika Waititi), el homenaje a los atletas paralímpicos en “The Relay”, la pieza nominada al Emmy Heartstrings y la serie documental sobre el Parkinson, No Frame Missed:

    AppleAccesibilidadDía Internacional de las Personas con DiscapacidadEducaciónDiscpacidadI'm not remarkableKim GehrigTim Minchin

