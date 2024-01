¿Por qué el queso parmesano no es vegetariano?

“Hoy me enteré que el queso parmesano está hecho del estómago de las vacas bebés y podría llorar”, escribió un usuario en X, ex Twitter. Y es que el queso parmesano es un ingrediente muy común en las cocinas de todo el mundo, no obstante, este particular componente no está listado en los empaques de los quesos.

Leche, sal y cuajo son los ingredientes tradicionales de este tipo de queso -procedente de Italia- sin embargo, es ese cuajo el que estaría producido por enzimas del revestimiento del estómago de los terneros.

La revista Culture Cheese explicó que el cuajo animal se produce cuando se sacrifica un ternero y se seca su estómago, para que se solidifique.

Después, el órgano seco se corta en pedazos y se conserva hasta que llegue el momento de utilizarlo.

Ahí, se rehidrata con un poco de agua y ese líquido se agrega a la leche.

Queso parmesano

¿El queso parmesano puede ser vegetariano o vegano?

Sobre la situación, el grupo de bienestar animal PETA declaró que muchas marcas, particularmente en Estados Unidos, utilizan cuajo vegetal. Esto quiere decir que existen alternativas vegetarianas e incluso veganas.

Además, informaron que, al ser un queso con Dominación de Origen Protegida (DOP) en Europa, este sigue un estricto procedimiento y pruebas para poder llevar el nombre de Parmigiano Reggiano, no así en países donde no existe esta legislación.

“¿EL QUESO PARMESANO NO ES VEGETARIANO??!?!?!??! WTF”, comentó un usuario en el tuit que reveló el hallazgo.

“Simplemente no puedo”, escribió otra persona.

Los animalistas presentes en Twitter aprovecharon la instancia para recomendar una dieta vegana.

“Ser vegano es el único camino, la industria de lácteos es peor que la industria de carne en mi opinión. Al menos esos pobres animales fueron asesinados cuando fueron usados para hacer carne”, comentó un usuario. Otro expresó que “no existe ninguna necesidad para nosotros de consumir carne animal por su leche”.

Y, finalmente, otro reflexionó que “es mucho más fácil ser completamente vegano que exponerse al daño emocional de saber qué es lo que le estamos haciendo a estos animales”.