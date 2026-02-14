Por qué sentimos “mariposas” en el estómago, según la ciencia. Foto: Gemini

Esa sensación nerviosa y de revoloteo que surge antes de una entrevista de trabajo, al dar un discurso o con un nuevo romance es tan común que tiene nombre propio: “mariposas en el estómago”.

Pero más allá de la metáfora, ¿qué ocurre realmente en el cuerpo cuando se activa?

Según explica Amy Loughman, profesora de Psicología de la Universidad de Melbourne, en un artículo en The Conversation, esta experiencia es parte de la respuesta de “lucha o huida”, el mecanismo de supervivencia .

Este reflejo se activa cuando percibimos una posible amenaza, ya sea física o social, real o imaginaria.

¿Cómo se originan las mariposas en el estómago?

La explicación científica comienza en el cerebro. Cuando interpretamos que algo podría ponernos en riesgo, la información llega a la amígdala, encargada del procesamiento emocional.

Si esta detecta peligro, envía una señal de alerta al hipotálamo, que pone en marcha una cascada de cambios fisiológicos. Las glándulas suprarrenales liberan adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo.

Como resultado, aumenta la frecuencia cardíaca, se eleva el nivel de azúcar en sangre y los músculos se preparan para reaccionar con fuerza o rapidez.

El cuerpo prioriza funciones esenciales para enfrentar o escapar de la amenaza. Y en ese proceso, la digestión pasa a segundo plano .

“El cuerpo reduce el flujo sanguíneo al estómago y los intestinos, y detiene el pulso digestivo constante del intestino (conocido como peristalsis)”, señala Loughman.

Además, el sistema nervioso autónomo estimula el estómago a través del nervio vago, que conecta el cerebro con el corazón y el sistema digestivo, enviando señales de ida y vuelta.

Aunque no existe evidencia directa que identifique qué parte exacta de esta cadena de eventos provoca la sensación de mariposas, la hipótesis más probable es que esté relacionada con esa interrupción momentánea del movimiento intestinal y las señales que el nervio vago envía al cerebro .

Técnicamente, se trata de una “sensación visceral”, una manifestación del llamado eje intestino-cerebro, el sistema de comunicación bidireccional que vincula emociones, estrés, digestión y apetito.

¿Tienen algo que ver los microbios intestinales? Si bien forman parte de este complejo sistema, la autora advierte que es poco probable que expliquen por sí solos la aparición repentina de esta sensación.

La evidencia en humanos es todavía limitada. Un pequeño estudio mostró que una dieta rica en fibras prebióticas, orientada a favorecer el microbioma intestinal, podría reducir el estrés percibido en comparación con una dieta saludable estándar.

Sin embargo, los datos aún no permiten conclusiones definitivas.

¿Qué hacer cuando aparecen las mariposas?

Loughman sugiere, en primer lugar, evaluar si realmente es necesario controlarlas. En situaciones puntuales de estrés, pueden ser simplemente una señal de que el cuerpo se está preparando para un desafío.

Entre las estrategias útiles están observar conscientemente las sensaciones corporales, prestar atención a la respiración o dar pequeños pasos hacia aquello que genera temor .

También puede ayudar prepararse mejor para la situación que provoca ansiedad o cambiar la perspectiva desde la que se enfrenta.

Cuando la ansiedad es más persistente, la autora recomienda enfoques basados en evidencia como la terapia de aceptación y compromiso (ACT), que propone “afrontar la ansiedad y cualquier otro sentimiento molesto, en lugar de intentar combatirlo o resistirlo”.

En lugar de eliminar las mariposas, la clave podría estar en aprender a convivir con ellas.