    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    Promete desinflamar el abdomen, mejorar el tránsito intestinal y hasta hacerte bajar de peso en pocas semanas. El agua de chía se convirtió en uno de los “remedios” caseros favoritos, pero ¿es tan milagrosa como dicen o estamos frente a o un mito viral? Esto es lo que dijeron los expertos.

    Por 
    Constanza Llefi
    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    La creencia de que el agua de chía es prácticamente mágica ha estado rondando por varios años entre redes sociales y recomendaciones que van de boca en boca, aunque, es probable que en los últimos seis o siete años se haya intensificado, gracias a la plataforma de Tik Tok.

    Específicamente, hay quienes afirman que tomar un vaso de agua con chía en la mañana ayuda a mejorar la hinchazón, la irregularidad intestinal e incluso bajar de peso.

    Pero, ¿qué tan cierto es que esta simple preparación de semillas de chía, agua y un chorrito de limón puede resolver estos problemas? Un grupo de expertos, en un artículo publicado en The New York Times, entregó más detalles sobre lo verdadero, lo falso y lo incierto.

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    ¿Es cierto que la chía ayuda con la hinchazón y el estreñimiento?

    La dietista Amanda Lynett, especializada en gastroenterología y hepatología declaró que hasta cierto punto, lo que se dice en redes sociales es cierto.

    Las semillas de chía tienen un alto contenido de fibra, nutriente esencial para el correcto funcionamiento del sistema digestivo. Sin embargo, la doctora afirmó que no es necesario consumir la semilla en grandes cantidades para disfrutar de sus beneficios.

    Tampoco es una regla tener que consumir la chía exclusivamente en el agua para obtener resultados, sino que se puede agregar en alimentos como el yogur, el pan, en preparaciones de repostería dulces y en batidos. En todos sus formatos, la semilla favorece la digestión y ayuda a quienes sufren de estreñimiento.

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    ¿Por qué ayuda? Si bien los expertos que participaron en la construcción del artículo original afirmaron que no conocían ningún estudio científico que se haya dedicado a explorar en detalle la chía, sí existen suficientes evidencias científicas que respaldan los beneficios de la fibra dietética, nutriente que se encuentra en abundancia en la chía.

    Una porción de dos cucharadas de semilla contiene casi 10 gramos de fibra, es decir, más del doble de la cantidad que tiene una manzana. Si tomamos en cuenta que la porción recomendada a consumir son de entre 21 a 38 gramos de este nutriente al día, optar por sumar chía en la dieta es una buena alternativa para cumplir con la cuota diaria.

    Además, la chía contiene fibra soluble e insoluble. La primera, cuando se disuelve en agua, ayuda a mantener las heces blandas, mientras que la segunda aumenta la masa de las deposiciones.

    Por lo tanto, si es cierto que las semillas de chía pueden ayudar a la digestión, sin embargo, no es un efecto exclusivo de este alimento, afirmó la dietista Joanne Slavin.

    Las semillas, los frutos secos, verduras, cereales y frutas pueden ayudar y causar el mismo efecto.

    Pero, ¿es real que la chía te puede hacer perder peso?

    Existen decenas de vídeos en redes sociales que entregan testimonio sobre cómo el agua de chía ayuda a bajar de peso rápidamente.

    Sin embargo, es muy probable que los cambios bruscos en la balanza no se deben a una pérdida de peso real, sino de una pérdida de líquido al ir al baño más seguido (efecto que sí es producido por la chía).

    La doctora de gastroenterología Sophie Balzora afirmó que el peso perdido probablemente volvería en seguida al beber un vaso grande de agua, ya que la chía no reduce grasa.

    Sin embargo, beber la semilla en agua sí podría ayudar a sentir más saciedad, lo que en consecuencia puede hacer que una persona consuma menos calorías y pierda peso. Pero, no es un efecto secundario directo causado por la chía perder peso.

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    ¿Cómo es más beneficioso consumir la semilla? ¿Seca o en agua?

    La fibra de las semillas de chía está presente siempre, ya sea en formato seco o diluido en agua.

    Sin embargo, cuando se remojan las semillas de chía, estas se expanden y producen una sustancia viscosa. Por el contrario, cuando se consumen secas, la expansión se produce en el intestino, lo que puede provocar hinchazón momentánea.

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    De todas maneras, el hecho de si aparecen o no molestias (y de qué tan intensas estas son), dependerá de la cantidad de fibra que una persona consume habitualmente. Los expertos recomendaron experimentar poco a poco con qué cantidad de semillas de chía el cuerpo se siente cómodo.

    Las especialistas también advirtieron que, si al consumir semillas de chía notas cambios repentinos en los hábitos intestinales, como: estreñimiento inusual, sangre en las heces, vómitos o dolor de estómago, es recomendable asistir lo más rápido posible a un doctor.

