SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Para los conciertos del cantante urbano se esperan 62 mil personas por noche. Eso ha movilizado a las autoridades a tomar medidas de seguridad para evitar incidentes, congestión vehicular y afectaciones por el calor. Además, hicieron un llamado a planificar el viaje de ida y vuelta con anticipación.

    Por 
    Daniel Cañete

    El Debí tirar más fotos tour de Bad Bunny se apoderará del Estadio Nacional las noches del 9, 10 y 11 de enero.

    El gran evento ha causado que se deban tomar medidas especiales para lidiar con el calor y evitar incidentes. Por ello, un día antes de los conciertos, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, comentó las medidas de seguridad implementadas y algunas recomendaciones. Mientras, la producción termina los últimos detalles de La Casita, el escenario B que se ubica atrás del sector cancha y donde interactuará con celebridades locales.

    Según pronósticos, se espera que los días del evento las temperaturas se empinen por encima de los 30 grados. Para evitar que los asistentes se expongan al sol fuera del recinto, la apertura de puertas será a las 15:00 horas. Además, se podrán entrar botellas de hasta 500 cc sin tapa para poder rellenar en los puntos de hidratación.

    Se han habilitado 72 accesos al estadio para hacer más expedita la entrada. En todos ellos, hay un detector de metales para evitar el ingreso de objetos cortopunzantes.

    El delegado Durán fue enfático en que los espectadores deben llegar con su cédula de identidad y entrada.

    Sin embargo, el gerente de la productora Bizarro, Daniel Merino, explicó que si el asistente está renovando su carnet, tendrá que llegar con un certificado que entrega el Registro Civil en este proceso y un documento que tenga su fotografía. “Puede ser una credencial universitaria, puede ser un pase escolar, puede ser una licencia de conducir. Ambos documentos en la mano y pueden entrar”, detalló.

    Los tres días estará cerrada Avenida Grecia desde las calles Los Tres Antonios hasta Los Jazmines. También habrá cortes en las vías que rodean el Estadio Nacional, que son: Avenida Pedro de Valdivia, Guillermo Mann y Avenida Marathon.

    Adicionalmente, el delegado Durán hizo un llamado a la ciudadanía a evitar el sector durante el evento. “A todos quienes puedan evitar acercarse a las inmediaciones del Estadio Nacional en estos días, que no tengan necesidad de concurrir en vehículo. Eviten hacerlo a objeto de evitar las afectaciones al tránsito”, puntualizó.

    Para reforzar el transporte público, se hará una extensión del horario del Metro de Santiago hasta las 00:30 horas. Sin embargo, solo estarán disponibles las líneas 3, 5 y 6.

    La extensión del servicio de Metro no es para toda la red. El ingreso será solo por las estaciones Ñuñoa, Estadio Nacional y Ñuble. La salida será solo por algunas estaciones de las líneas activas. Las autoridades hicieron un llamado a estar informados sobre las actualizaciones y planificar el viaje.

    Lee también:

    Más sobre:Bad BunnyEstadio NacionalGonzalo DuránAltas TemperaturasMetroMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Lo más leído

    1.
    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    2.
    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber
    Chile

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    “Parece que le duró poco el traje de estadista”: Elizalde responde a críticas de Kast hacia el gobierno en evento de Icare

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025
    Negocios

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil
    El Deportivo

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil

    En vivo: Arsenal recibe al Liverpool con la misión de escaparse como líder de la Premier League

    En un sendero lleno de naturaleza: Pablo Boher lidera el primer día del Huilo Huilo Outdoor Experience

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela
    Mundo

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    La historia de William McKinley, el presidente que inspira la expansionista Doctrina Donroe de Trump

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo