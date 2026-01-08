72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

El Debí tirar más fotos tour de Bad Bunny se apoderará del Estadio Nacional las noches del 9, 10 y 11 de enero.

El gran evento ha causado que se deban tomar medidas especiales para lidiar con el calor y evitar incidentes. Por ello, un día antes de los conciertos, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, comentó las medidas de seguridad implementadas y algunas recomendaciones. Mientras, la producción termina los últimos detalles de La Casita, el escenario B que se ubica atrás del sector cancha y donde interactuará con celebridades locales.

Según pronósticos, se espera que los días del evento las temperaturas se empinen por encima de los 30 grados. Para evitar que los asistentes se expongan al sol fuera del recinto, la apertura de puertas será a las 15:00 horas. Además, se podrán entrar botellas de hasta 500 cc sin tapa para poder rellenar en los puntos de hidratación.

Se han habilitado 72 accesos al estadio para hacer más expedita la entrada. En todos ellos, hay un detector de metales para evitar el ingreso de objetos cortopunzantes.

El delegado Durán fue enfático en que los espectadores deben llegar con su cédula de identidad y entrada.

Sin embargo, el gerente de la productora Bizarro, Daniel Merino, explicó que si el asistente está renovando su carnet, tendrá que llegar con un certificado que entrega el Registro Civil en este proceso y un documento que tenga su fotografía. “Puede ser una credencial universitaria, puede ser un pase escolar, puede ser una licencia de conducir. Ambos documentos en la mano y pueden entrar”, detalló.

Los tres días estará cerrada Avenida Grecia desde las calles Los Tres Antonios hasta Los Jazmines. También habrá cortes en las vías que rodean el Estadio Nacional, que son: Avenida Pedro de Valdivia, Guillermo Mann y Avenida Marathon.

Adicionalmente, el delegado Durán hizo un llamado a la ciudadanía a evitar el sector durante el evento. “A todos quienes puedan evitar acercarse a las inmediaciones del Estadio Nacional en estos días, que no tengan necesidad de concurrir en vehículo. Eviten hacerlo a objeto de evitar las afectaciones al tránsito”, puntualizó.

Para reforzar el transporte público, se hará una extensión del horario del Metro de Santiago hasta las 00:30 horas. Sin embargo, solo estarán disponibles las líneas 3, 5 y 6.

La extensión del servicio de Metro no es para toda la red. El ingreso será solo por las estaciones Ñuñoa, Estadio Nacional y Ñuble. La salida será solo por algunas estaciones de las líneas activas. Las autoridades hicieron un llamado a estar informados sobre las actualizaciones y planificar el viaje.