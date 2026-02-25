Con 31 Minutos y un mamut migrante: el segmento con el que Esteban Düch hizo cantar con el “Guatón” Salinas a Viña 2026

El comediante venezolano Esteban Düch no se limitó a relatar sus experiencias viviendo en Chile o a hacer guiños a Nicolás Maduro, el Tren de Aragua y George Harris. También, en la segunda y última parte de su show en el Festival de Viña 2026, optó por colgarse una guitarra y entonar tres canciones.

Cuando ya tenía al Monstruo completamente en el bolsillo, el humorista tocó y cantó Mi equilibrio espiritual, la recordada canción del programa 31 Minutos en que Freddy Turbina celebra haberles quitado las rueditas a su bicicleta. Una interpretación que provocó que se acentuaran los pedidos de Gaviota de Oro del público.

Oscar Guerra

Luego contó que su hijo de ocho años le preguntó qué había ocurrido con las ruedas de la historia. “Él entendía que en el mundo de 31 Minutos todos los objetos tienen alma, y las rueditas también la tenían”, indicó.

A modo de respuesta, decidió crear una canción junto a Rodrigo “Guatón” Salinas, a quien invitó a subirse al escenario. “¡Esteban, estamos al aire!”, exclamó adoptando la característica voz de Juanín Juan Harry, para luego pedirle a los asistentes que encendieran las linternas de sus celulares.

“Ambos hicimos esta canción que habla de rueditas y también habla –metafóricamente– de todas aquellas personas que nos han apoyado en nuestro camino a ser quiénes somos hoy”, explicó Düch antes de interpretar juntos una nostálgica canción que, desde el punto de vista de unas ruedas, narra el deseo de que llegue otro niño que necesite su ayuda.

VICTOR HUENANTE

Después, nuevamente en solitario, el humorista cantó El mamut chiquitito quería emigrar, una adaptación de la canción infantil El mamut chiquitito.

Düch, triunfante, también se llevó la Gaviota de Oro y el cariño de un público que apreció sus diferentes facetas.

“¡El mamut se ganó dos gaviotas!”, celebró sosteniendo sus galardones.