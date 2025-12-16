Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia.

Nick Reiner, el hijo del fallecido cineasta Rob Reiner y su esposa Michelle, no recibió autorización médica para comparecer esta jornada ante el tribunal.

Reiner, fue detenido el pasado 14 de diciembre, tras conocerse la muerte de sus padres. Actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Según lo que habían informado los medios estadounidenses, Nick Reiner debía comparecer ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el 16 de diciembre, pero no sucedió.

Según el New York Times, el abogado de Reiner, Alan Jackson, quien anteriormente defendió a Harvey Weinstein y Kevin Spacey ante la justicia, dijo a los periodistas que “su cliente no había recibido autorización médica para ser transferido de la cárcel al tribunal”.

Además, CNN detalló que Jackson también informó a quienes se encontraban fuera del juzgado que se evaluará día a día si Reiner está autorizado para comparecer ante el tribunal. No profundizó mucho más.

Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele, de 68 años, fueron encontrados muertos en su casa en Brentwood, Los Ángeles, el 14 de diciembre. Hasta ahora, se sabe que en sus cuerpos se hallaron lesiones compatibles con un ataque con cuchillo.