Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

Leonardo DiCaprio comentó que no ha visto en mucho tiempo la película Titanic (1997), la superproducción que lo lanzó al estrellato en la medianía de la década de los 90′.

DiCaprio fue invitado a la sección Actors on Actors, de la afamada revista Variety, junto a Jennifer Lawrence, en que dos actores se entrevistan el uno al otro.

Fue en esa charla, en que Lawrence le preguntó por la historia en que estuvo a punto de trabajar en Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson (con quien sí trabajó recientemente en Una batalla tras otra) porque le coincidió con el rodaje de Titanic.

Leonardo DiCaprio, Kate Winslet y James Cameron en el rodaje de Titanic.

Durante la charla, DiCaprio comentó su admiración por Anderson. “Casi hicimos Boogie Nights juntos, y luego pude ver el progreso de toda su carrera en los últimos 25 años y ver a este increíble visionario".

Luego Lawrence le preguntó si dejó de ver Boogie Nights, fue entonces que la estrella respondió: “Fue un híbrido de eso. Titanic y Boogie Nights se superpusieron en la producción. Tal vez podría haber funcionado".

Ahí Lawrence insistió y le preguntó a DiCaprio si ha vuelto a ver Titanic. “No. No la he visto en mucho tiempo (...) Yo no veo mis películas, ¿y tú?“.

Estrenada en 1997, Titanic se instaló como un fenómeno cultural, y ganó 11 premios Oscar, incluyendo Mejor película y Mejor director, para James Cameron.